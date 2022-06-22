阿里女员工案：张国强制猥亵罪成被判一年半

阿里女员工案宣判，被告人张国强制猥亵罪成，被判处有期徒刑一年六个月。

据观察者网报道，济南市槐荫区人民法院6月22日对张国强制猥亵案一审公开宣判。法院认为，被告人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为构成强制猥亵罪。公诉机关指控张国犯强制猥亵罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。张国无认罪、悔罪表现，应依法惩处。据此，法院遂作出上述判决。

另据封面新闻报道，当事人周女士今天上午通过微信回复判决说，刚从新闻上看到判决结果，“不知道怎么形容自己现在的感受，这封判决书，我等了太久太久……很委屈，很难过，但没有人与我共情”。

张国的妻子纪女士则通过电话说，不服该判决，将上诉。

张国的妻子此前曾对媒体表示，她认为张国无罪。张国代理律师冯延强介绍，张国今天以视频连线方式出庭，“法官宣读完判决后，询问张国是否上诉，张国说要上诉。”

阿里巴巴集团王某文、周某（女）等四人去年7月27日到济南华联超市洽谈业务并签约，当晚四人在饭店宴请济南华联超市张国等四人。7月28日上午，周某认为自己可能在醉酒状态下被人侵害，与丈夫通话后于中午报警。

7月28日12时许，槐荫区公安分局张庄路派出所接110报警后第一时间处警，并于当日受理为刑事案件。值班民警到槐荫区济南西站亚朵轻居酒店后，调取查看监控录像，对房间进行勘查。经查实，周某系退房后报警，其入住房间已打扫。随后，民警立即带领周某前往山东省立医院进行人身检查。28日15时许，公安机关电话通知周某举报的男同事王某文到派出所接受调查。

因案情比较复杂，需多方取证调查，根据相关规定，7月29日，槐荫区公安分局将此案立案审查期限延长30日。8月10日，立为强制猥亵刑事案件。

经查证，7月27日晚至28日凌晨，王某文先后四次进入周某房间。其中，第一次为王某文等人送周某回到酒店房间休息，随后王某文在酒店门口欲打车离开时，接到一名同事电话告知，周某多次给其打电话说话含糊不清，让王某文去查看周某情况。王某文返回酒店前台，持周某及本人身份证，经前台电话联系征得周某同意后，办理了周某房间的房卡，于27日23时23分进入周某房间，对周某实施了强制猥亵行为，于23时43分离开。王某文第三次进入周某房间是受另外一名身在杭州同事所托，向该同事证实周某已入睡后离开；第四次进入周某房间是取回遗忘的雨伞后离开。

8月4日，周某再次报警称：“7月27日晚上就餐时因醉酒被人猥亵。”经查证，7月27日21时29分，周某因饮酒过多欲呕吐时，张国陪其一起走出包间，在返回包间途中张国对周某实施了强制猥亵行为。7月28日7时许，周某与张国联系，告知房间号码。随后，张国到达周某所住酒店，敲门进入周某房间后，对周某实施了强制猥亵行为。

此外，通过大量证人证言等证据，未发现周某被迫出差情况。经查实，7月27日当晚，王某文、张国、周某等6人饮用近5瓶白酒，就餐期间无人强迫饮酒，周某饮用白酒约350毫升。