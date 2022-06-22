中国财长称正研究更多促增长政策

中国财政部长刘昆周二透露，正在研究更多促进增长的政策。中国国务院下辖的报纸要求加大对基础设施的融资支持。

据新华社报道，在刘昆周二（6月21日）在全国人大常委会会议上说，将加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。地方专项债主要用于基础设施的融资。

刘昆还透露，正在谋划增量政策工具，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，靠前安排，保持经济运行在合理区间。

刘昆在向全国人大常委会作2021年中央决算的报告时发表上述评论。根据其议程，在本周截至周五的会议中，将审议包括反垄断法修正草案在内的一系列草案。

另外，中国国务院下属报纸《经济日报》周三在头版发表评论称，银行应加大对基础设施的融资支持，以帮助稳定增长。报导称，中国国务院近期提出，新开工一批水利项目，启动新一轮农村公路建设改造。对此，金融系统要明确责任、抓住关键，切实做好重点领域金融服务。

属名金观平的文章称，政策性银行应用好国务院批准的8000亿元人民币（1654亿新元）信贷额度，坚持保本微利原则，优化贷款审批流程，助力项目尽快开工、加快建设。

文章说，国有大行要发挥资金优势，提供中长期信贷支持；中小银行要聚焦配套的中小型项目，满足上下游中小企业的信贷需求。

中国上个月的经济复苏好坏参半，工业增加值意外反弹，而消费支出和房地产市场继续萎缩。

