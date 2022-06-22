董卿丈夫密春雷收警示函 旗下览海医疗被终止上市

已失联多时的中国中央电视台知名主持人董卿丈夫密春雷昨日（6月21日）收到中国证监局警示函，并被记入资本市场诚信信息数据库，其旗下览海医疗也在同日被终止股票上市。

据每日经济新闻报道，*ST海医（原股票简称览海医疗，股价1.74元人民币，下同，约0.36新元，市值18亿元）公告称，公司昨天收到上海证券交易所《关于览海医疗产业投资股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。

同时，中国证券监督管理委员会海南监管局向*ST海医出示的《行政监管措施决定书》显示，*ST海医及公司董事长密春雷等管理层，因未按规定披露关联方资金占用、关联方债权未收回等信息，海南监管局决定对公司及密春雷等人采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信信息数据库。

值得注意的是，自今年年初起，密春雷就已经去向不明，*ST海医曾在4月26日对上交所监管函的回复中称，公司已无法与密春雷取得及时联系。

*ST海医证券事务部门工作人员被询问密春雷近况时回复称，目前未有更多新进展可供披露，并不清楚密春雷是否获悉公司即将被终止上市。

根据公告，因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，*ST海医自去年5月6日起被实施退市风险警示。今年4月30日，*ST海医披露2021年年度报告，2021年度财报被出具保留意见的审计报告。

按照相关规定，*ST海医股票将于6月28日进入退市整理期交易，证券简称将由“*ST海医”变更为“退市海医”，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为7月18日。

上交所将在退市整理期届满后5个交易日内，对*ST海医股票予以摘牌，公司股票终止上市；股票在A股摘牌后，将转入中国中小企业股份转让系统进行股份转让。

在上交所公告退市决定之日后的5个交易日内，*ST海医仍可向上交所申请复核，做“最后一搏”，上述工作人员也称“公司正在考虑申请复核”。不过，从以往收到终止上市决定书的上市公司经验来看，*ST海医“翻身”的几率渺茫。

被问及*ST海医在收到退市决定书后将会如何安排后续工作，上述工作人员回复称，之后公司仍将按照2021年报披露的工作安排进行，公司经营也不会因为退市而受到影响。

中国证券监督管理委员会海南监管局昨天向*ST海医出示的《行政监管措施决定书》显示，经查，*ST海医存在未按规定披露关联方资金占用、未及时披露关联方债权未收回事项等违规事项。2021年度公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况，累计发生额5.75亿元，关联方占用的资金及相应利息已于2022年6月7日归还。对上述关联方资金占用事项，公司并未按照规定履行信息披露义务。

此外，2020年11月，*ST海医与控股股东上海览海签署协议，将上海禾风医院51%股权及9.52亿元债权中的5.12亿元转让给上海览海。为确认相关债权，公司与禾风医院签署了《借款协议》，约定剩余借款的偿还期限为自交易交割完成后一年。公司于2021年1月25日完成禾风医院51%股权的资产过户手续。上述债权已于2022年1月24日到期，公司未能及时收回，也未就该债权未及时收回发布进展公告，信息披露不及时，违反信息披露有关规定。

另外，根据*ST海医本月7日发布的《关于控股股东及关联方非经营性资金占用情况进展公告》，目前，公司对禾风医院的股东借款4.41亿元本金及应计利息的回收方案，仍在与相关各方磋商中。

针对此事，*ST海医方面回复称，鉴于禾风医院资产质量很好，还处在上海外滩这样的优势地段，“并不担心款项还不上”，只是需要与禾风医院的其他股东达成一致。