恩恩事件延烧 侯友宜称反省负起全部责任

台湾首例染疫死亡的两岁幼儿恩恩送医延误事件持续延烧，新北市长侯友宜今早说，保护生命一直是最重要的责任，这次也会反省负起所有责任，检视所有过程，配合司法机关侦办。

据台湾《联合报》报道，侯友宜今早（6月22日）在市政会议上说，去年第一波亲人朋友同事从民众身边离开，每一个生命都值得珍惜呵护，尤其曾经失去过，怎么可能不感同身受，就因为曾经经历过相同的痛，保护好每个生命，一直是最重要的责任。

他说，恩恩不幸事件已经两个多月，当时知道恩恩状况后，就尽一切努力希望将孩子挽回，让大家不受到伤害，弥补伤痛是工作也是责任。他续称，受限法令规定，避免第一线同仁再度受到困扰，但很遗憾这几天，消防局电话录音档外泄遭到公布造成社会不安，对家属以及相关同仁造成困扰及伤害。

侯友宜表示，作为新北市长深感愧疚，没有作到保护大家的责任，从担任新北市府市长开始，每次不幸事件发生，不管是消防医疗救护，他们都一直负起业务，事件发生都会不断检讨，处理过程是否能做得更好，这次也会反省负起全部责任，检视所有过程，配合司法机关侦办。

他说，自己仍然相信同仁都尽了力，尽管不能尽如人意，但会一起继续努力加油，不气馁更不灰心，仍一起努力做事守护好新北。这段希望大家永远记得，要肩负起守着新北责任，不能懈怠不能气馁。

4月14日，恩恩的父亲因冠病确诊于新竹隔离，在新北市的恩恩和母亲、五岁的姐姐也确诊发烧，父母分头致电卫生福利部的1922服务专线和新北市119消防局求助。但当时中央发布的指引要求确诊者经卫生单位评估后才能派车送医，导致恩恩81分钟后才送达医院，在4月17日过世。

恩恩送医延误的部分录音档被媒体揭露后，发现自己告知恩恩昏迷，1922的横向联系花了143分钟才联络上新北市卫生局，恩恩父亲无法接受这样的处置过程，并怒责新北市政府卡在僵化的规定。卫生福利部长陈时中后来表示1922不具公权力，无法调度救护车，引发舆论哗然。