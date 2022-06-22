港媒：若国家领导人七一访港将采当天来回

今年是香港回归25周年，中国国家领导人是否会赴港参加回归庆典和新港府就职仪式引发关注。香港媒体引述消息称，若领导人赴港参加仪式，将会当天来回，西九龙高铁站很可能是领导人抵港的地点选项。另外，中国官媒本周发表有关中国国家主席习近平“心系香江”的文章，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳说，这篇报道令他觉得习近平访港的机会更大。

据香港《明报》报道，多名建制派消息人士透露，国家领导人“七一”很可能会搭乘高铁抵达香港，西九龙高铁站也将会是抵港的地点选项，但目前仍不清楚最新安排是否会有更动。

报道称，香港西九龙站从2020年1月30日起就因冠病疫情暂时关闭，高速铁路列车服务也已暂停至今。但《明报》记者昨午（6月21日）到西九龙站观察发现，各个地铁出口均已关闭，但西九龙站外观的观景台部分位置围上橙带，现场也有警车在附近巡逻。

据现场工作人员透露，观景台部分位置从前天起就已围上橙带，预计到7月2日之后才对公众开放。工作人员还称，高铁站内有警员巡逻，预计本月底将会有不少警察到场戒备。现场也可见身穿便服者拿着印有警务处标志的文件在场观察。

另外，据悉有大埔科技园员工收到通知，称“七一”有“重要人物”将到访参观科学园，园内已提前布置及腾出部分空间。

港区全国人大代表叶国谦昨天在电台节目上说，他估计若国家领导人访港，将会当天来回，出席重要仪式后就会离开香港，港府也已要求出席回归庆典活动的检疫要求符合迎接领导人访港的规格。

港区人大代表田北辰受访时则说，目前仍未收到领导人访港的行程，但他也估计如果领导人入住香港酒店，疫情风险太大，因此很有可能是先到深圳或广州，隔天一早乘高铁抵港，为新班子监誓，再参观故宫或其他地方，随后马上离开香港。

另外，中国官媒《人民日报》前天（20日）发表题为《总书记心系香江 “香港发展一直牵动着我的心”》的文章，内容引述中国国家主席习近平过往涉及香港的发言，包括2020年新年贺词强调“真诚希望香港好，香港同胞好。香港繁荣稳定是香港同胞的心愿，也是祖国人民的期盼”。最后提及，香港有祖国作后盾，在中央政府和大陆人民支持下，配以回归25年的经验和发展基础，结合特区政府与社会各界的团结奋斗，“一国两制在香港的实践一定能够再谱新篇章，香港一定能够再创新辉煌”。

刘兆佳认为，报道展示了习近平一直关心香港发展、港人福祉。他还说，这篇报道令他觉得习近平访港的机会更大，《人民日报》此时回顾习近平过去涉港言论，想令港人对习近平访港更有期盼。