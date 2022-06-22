专家：乌克兰战争长期化降低大陆攻台可能

美国知名国际关系学者、前哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈（Joseph Nye）认为，尽管从表面上看，乌克兰战争让中国大陆与俄罗斯的关系被提升到了空前的高度，但实际上那只是北京与莫斯科为应对美国而在互相利用。而侵乌战争未能速胜也让中国大陆慎重考虑是否要“武统”台湾。

据美国之音报道，约瑟夫·奈在6月20日的一场线上讨论会中说，乌克兰战争的爆发是一次“经典的误判”。普京原以为俄军会很快占领基辅，推翻泽连斯基后在乌克兰扶植一个亲俄政府，然后在顿巴斯地区让两个宣布独立的共和国加入俄联邦，从而结束这场冲突。但局势发展到今天，俄乌战争很有可能将变得旷日持久。

约瑟夫·奈指出，俄乌战争在亚太地区造就了“威权轴心”（axis of authoritarians），即中国大陆与俄罗斯更为密切的联系，但中国大陆希望维持与俄罗斯的关系，目的是联俄抗美。中国大陆并不想把宝全部押在普京身上，中俄关系的强化更多的是一种权宜之计。

他说：“中国也一直小心翼翼，既不向俄罗斯提供军事装备，也不违反美国的制裁，这样做的部分原因是，他们不想自己遭受二次制裁。因此，尽管中国说中俄友谊无上限，但实际上它变成了有限的‘权益友谊’（friendship of convenience）。”

约瑟夫·奈认为，在一些人看来，亚洲最类似于乌克兰的情况，可能就是台湾的局势。但他提出，随着乌克兰战争的长期化，未来几年内中国大陆出兵台湾的可能性反而会降低。

在这一点上，约瑟夫·奈与美国主流的看法似乎有所不同。包括拜登政府官员在内的美国主流观点是，乌克兰战争不会改变北京“武统”台湾的决心，他们反而会从俄罗斯军队在乌克兰遭遇的挫败中汲取教训，补足自己的短板。