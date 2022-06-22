中国水利部：珠江流域防汛形势复杂严峻紧迫

中国南方近期持续遭遇强降雨，湖南、广东、福建、广西、江西多地发生洪涝灾害。中国水利部称，珠江流域西江、北江水位持续上涨，流域防汛形势复杂严峻紧迫。

据中国新闻网报道，中国国家防汛抗旱总指挥部副总指挥、水利部部长李国英昨天（21日）主持防汛专题会商，视频连线广东省和水利部珠江水利委员会，分析研判珠江流域雨情、汛情、工情形势。

李国英指出，当前珠江流域西江、北江水位持续上涨，预报北江22日可能发生特大洪水，西江四号洪水正在演进过程中，27日至29日西江上游还将有强降雨，极有可能形成新一轮洪水过程，珠江流域防汛形势复杂严峻紧迫。

李国英要求，要以“人员不伤亡、水库不垮坝、北江西江干堤不决口、珠江三角洲城市群不受淹”为目标，细化实化各项防御措施，全力做好珠江流域洪水防范应对工作。

会议要求，西江要继续科学精细调度干支流水库群拦洪削峰错峰，特别是精准调度大藤峡水利枢纽，坚决避免西江、北江洪峰遭遇，同时统筹考虑后期极有可能出现的新一轮暴雨洪水，提前做好水库调控应对准备；北江则要发挥流域防洪工程体系作用，联合运用河道及堤防、水库、蓄滞洪区，充分发挥调控功能；要加强西江、北江大堤巡堤防守，前置防汛队伍、料物、措施，确保大堤绝对安全。

会议提出，要将暴雨洪水预警信息直达水库防汛“三个责任人”，对小型水库和病险水库要逐一落实防漫坝、防溃坝措施，确保水库不垮坝。抓好山洪灾害防御，做细做实防御预案，提前发布预警，及时转移避险，做到应撤尽撤、应撤必撤、应撤早撤，强化转移人员安置管理，确保民众生命安全。

自5月以来，中国南方经历了六轮大范围的强降雨过程，至今已连绵一个多月。本轮南方强降水在19日至20日进入最强时段，长江中下游沿江附近、江南、华南及贵州南部等地出现大到暴雨，局部地区有大暴雨。