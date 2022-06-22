港中电称天水围已全面恢复供电

香港中华电力位于元朗宏乐街附近的一条电缆桥昨晚（21日）突然起火，导致屯门、元朗、天水围多处大停电。中华电力今早称，受影响范围今早8时许已全面恢复供电，但有个别屋邨的电掣房需要进行调较，可能较迟才能完全恢复供电。

据网媒“香港01”报道，香港环境局副局长谢展寰今早联同机电工程署和中电代表到昨晚起火的元朗电缆桥视察。谢展寰说，环境局已责成中电在三天内提交报告，并于14天内提交详细报告，防止同类事件重演。

机电工程署署长称，港府十分关注电缆桥失火事件，当局也已启动跨部门应急机制，维持屯门、元朗及天水围地区紧急服务及医疗服务的电力供应，并再就事件对市民造成不便道歉。他续称，机电署昨晚已与中电紧密联络，并督促中电尽快维修及恢复供电。

中电企业发展总裁庄伟茵称，经紧急维修，今早8时天水围已全面恢复电力，并希望市民在这段时间能节约用电，减少电力负荷。她续称，昨晚起中电总共收到几千个电话查询供电问题，但今早已再无收到相关电话查询。她也感谢政府各部门全面配合，让维修工作顺利完成。

中电输电及供电业务部高级总监张宝中补充道，电缆桥内有三条主要电缆，原本预计即使有一条电缆失灵，仍有另外两条电缆能做后备。他形容三条电缆同时发生问题，情况非常罕见，但经紧急维修，最终今早8时已恢复全面供电。他续称，中电首要工作是恢复供电，其次是维持供电可靠性。他说，供电不稳的情况可能会维持几天，市民在这段时间节约用电，有助维持供电水平。至于事故原因仍在调查中。

被问到为何不使用警报系统时，谢展寰称由于事件限于局部地区，所以没有启用全港警报系统。