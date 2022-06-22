李家超：新班子是做实事敢破局展现“爱国者治港”团队

香港候任行政长官李家超今天（6月22日）在《文汇报》撰文重申，要“以结果为目标”，解决社会问题。他介绍了自己的团队，称这是一支做实事、执行力强、迎难而上、敢于破局、充分展现“爱国者治港”新气象的团队。

李家超在文章开篇感谢中央政府接受及批准他按基本法提名的26位主要官员，予以任命，感谢中央对他以及团队的信任和支持。

他说，要“以结果为目标”，解决社会问题。这不仅是新一届特区政府将付诸行动的目标，更是带领组织文化改变的重要元素。要达至这个目标，团队要团结、执行能力要强，领导官员要主动，以共同施政理念为基础，向同一目标迈进。

李家超介绍自己的团队主要有四方面的特点：第一，是一支做实事、执行力强的管治团队。用人唯才，是他选用团队成员的最主要考量。新班子中有不少新面孔，但他们都有一个共同点，就是以务实和实干见称，并在各自所在的领域或岗位上有所需的知识、经验或成绩。“实干型”的管治团队是提升政府效能的重要元素，只有找对人、发挥好所长，才能做对事、做成事。

第二，是一支迎难而上、敢于破局的管治团队。当今世界风云变色，唯勇者胜。香港要重新出发，特区政府必须有变革精神，在挑战面前不退缩、不放弃，以底线思维在各领域做好预判、防范和规划，务实施政，以民为本，凝聚共识聚焦发展，为市民解决问题。

第三，是一支多元、聚合各领域人才的管治团队。团队成员背景多元、不拘一格。既有留任的问责官员和升任的公务员，也有来自政商界的新成员；既有学者和专业人士，也有从基层一线打拼上来的地区工作者；既有土生土长的香港人，也有扎根香港20年的“港漂”。这个多元的团队将透过磨合和优势互补，发挥“一加一比二大”的协同效应。

第四 ，是一支忠诚团结、充分展现“爱国者治港”新气象的管治团队。“爱国者治港”是“一国两制”的应有之义。“爱国者治港”已经从过去的拥护者、响应者，转化为行动者、实践者。加入管治班子的人士必须有格局、有情怀、有担当、有本领和有作为，深刻领会“爱国者”标准的要求，尽责履职，团结一致。

李家超还说，在香港迎来回归25周年的历史性时刻，香港由“由乱到治”迈向“由治及兴”，摆在大家面前的，有机遇，也有挑战。获中央任命的26位主要官员，将组成第六届特区政府的管治团队。他和团队会同心协力，带领香港前行，同开新篇。

李家超最后说，他有信心，香港在“一国两制”的实践下，继续发挥其独特优势，这颗璀璨夺目的东方之珠继续在国际舞台上发光、发亮。