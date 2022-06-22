中国多城发“房票”提振楼市

中国多城近年楼市成交低迷，河南省郑州市5月的新楼成交仅上年26.46%，而上年全年更不及2018年一半。当地政府力推新招救市，当中包括为拆迁居民提供安置费以外的选项：发放“房票”用以兑换房产。

据中新财经报道，郑州20日发布《郑州大棚户区改造项目房票安置实施办法(暂行)》。郑州中心城区的棚户区改造将推行房票安置，对被征收人使用房票购买商品住房，给予安置补偿权益金额8%奖励，且不计入家庭限购套数。

政策同时为接受房票安置者设置了奖励和优惠政策，涉及资金、购房区域选择、购房资格、契税减免、子女入学资格等。

需要注意的是，房票实行实名制，持有人为被征收房屋的所有权人，使用人限定在持有人、持有人配偶、持有人近亲属范围内。房票不得转让、赠与、抵押、质押、套现。

同时，房票持有使用期限自房票核发之日起计算，最长不超过12个月，被征收人应在房票有效期内购房支付。逾期未使用的，视同自行放弃房票安置，重新按照货币补偿方式进行安置，不再享受房票安置相应的政策性奖励。

而且，房票购房也安排了“最低消费标准”，即购房款应不低于房票票面金额的90%。达到该比例且购房后房票还有余额的，被征收人可向征收人申领剩余货币。

除了郑州外，河南信阳、浙江绍兴、江苏常熟、江苏南京溧水、江苏宿迁泗阳等地也陆续推出了房票安置政策，只是郑州作为首个省会城市尤其引发关注。

其中最早发布“房票”政策的是河南信阳。信阳4月发布新政，拆迁户可凭票通过“房源超市”选购商品房。被征收人选择房票安置的，被征收人所得补偿按信阳市国有或集体土地征收办法计算后，给予5%奖励，可享受一定税收减免。

追溯至更早的2015年，中国就有城市在棚户拆迁安置中推出类似房票制度，当时的房地产市场同样面对着较大的去库存压力，最终随着2018年棚改货币化权限被强制收回而暂时退出了历史舞台。

广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉分析：“房票安置的政策创新，意味着房地产单一维度的需求刺激已经过时，必须要制定更加精细化、满足居民心理诉求的政策，才能引导需求释放。”