郑州女子参加强拆听证会健康码转黄 起诉河南卫健委

中国河南省郑州市民谢女士上周二（14日）准备参加某司法案件听证会，但在当地法院门口扫码登记后，健康码随即转成黄码，导致听证会延期。谢女士遂以此起诉河南省卫健委，要求法院确认卫健委对其健康码赋黄码的行为违法。

据财新网报道，被赋黄码的谢女士称，此前郑州市中原区农业农村工作委员会（下称“中原区农委”）向法院申请强制拆除其房屋，中原区法院在今年4月12日做出裁定，驳回了中原区农委的强拆申请。但在法律文书生效后，中原区法院认为先行的裁定书存在错误，于5月7日裁定再审。

谢女士本月9日收到法院的再审听证传票，当天下午从北京返回郑州，且已向社区报备，返回后按政策执行三天两检，核酸检测结果均为阴性，健康码是绿码，一直正常出入公共场所和乘坐地铁、计程车。

直到上周一听证会前夕，谢女士到中原区法院递交听证会资料，扫码后发现健康码被转黄，法院拒绝她进入。她随后向郑州市热线、疾控中心、中原区相关办事处等部门反映，直到上周二上午听证会开始前仍是黄码，听证会需延期进行。

谢女士表示，之后她继续多方投诉，中原区疫情防控指挥部曾告知需等到16日下午4时才能转回绿码，不过在15日中午，其健康码已转绿。

谢女士说，健康码在听证会前被转黄及后来恢复绿码的乱象，不排除是人为“非防疫目的”操作所致。她上周日（19日）向郑州市金水区法院提起行政诉讼，要求法院确认河南卫健委对其健康码赋黄码的行为违法。

谢女士表示，她担心因先前村镇银行红码事件引起舆论关注，法院可能不会受理她的案件。但她仍希望法院能批准立案并开庭审理。

中原区法院宣传部受询时表示，法院只是健康码疫情防控的落实单位，不了解赋码问题。河南卫健委值班室工作人员回应称，赋码不属卫健委责任。中原区疫情防控指挥部的工作人员则表示，由北京返郑州应实行七日健康监测，监测期间健康码均转为黄码，谢女士的健康码问题可能是“系统不稳定”所致。

河南省村镇银行储户上周被赋红码事件引起中国舆论广泛关注。郑州市纪委监委上周五启动调查问责，对发现违反河南省冠病疫情防控健康码管理办法的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。



河南省疫情防控指挥部同天发文强调，健康码仅用于疫情防控，绝不允许在与疫情防控无关的场景使用，绝不允许超规则增加或删减健康码风险人员数据库。对因健康码管理使用不当造成严重后果的，依法依规严肃处理。