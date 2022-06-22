多名港议员要求中电对停电事故作出赔偿

香港中华电力电缆桥昨晚（21日）失火，导致元朗、屯门、天水围大规模停电，影响了16万户人家，多名立法会议员要求中电合理补偿受影响住户和商户，不能只有道歉了事。

据网媒“香港01”报道，香港工联会议员陆颂雄今天（22日）在立法会议上说，整起事件不能接受，他认为中电在保证利润下有责任确保供电稳定。

他说，停电不只是造成开不了冷气导致不适或不便，一些商家的食物没有冷气也会变质，造成商家的损失，甚至还会影响到医疗服务。因此他要求中电尽可能抵消他们因停电而造成的损失，“不能‘抱歉’两字了事”。

民建联议员刘国勋也要求中电为受影响居民提供电费减免。他形容港府的紧急警示系统形同虚设，影响了数十万人口的事故，警示系统却没有任何反应，并质疑是否因为政务司司长出缺，以致没有人决定是否出动系统。

香港立法会保安事务委员会主席、民建联议员陈克勤批评，港府官员在事情发生当下没有现身交代详情，反而等到恢复供电后才露面，希望下届港府能够改进。他认为，此次事件反映了基建设施的脆弱，虽然香港目前的恐袭风险评估属中度，但如果有人攻击基建设施，将对民生造成很大的影响，因此他促请港府做好风险评估，企业也要做好保安工作。

陈克勤还说，计划还将会在立法会相关事务委员会持续跟进事件。

中电今早称，截至今早8时许，受影响住户供电已基本恢复供应，但针对是否会作出赔偿，中电输电及供电业务部高级总监张宝中称，公司现阶段会先专注于抢修工作。