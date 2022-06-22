安徽合肥暂停常态化核酸检测要求

中国安徽省合肥市今起（6月22日）暂停七天一次的常态化区域免费核酸检测。随着中国冠病疫情形势总体趋稳，6月中旬以来，多个城市地区也对常态化核酸检测作出动态调整。

据第一财经网报道，合肥市疫情防控应急指挥部昨天（21日）发布消息宣布，从今天起，合肥暂停七天一次的常态化区域免费核酸检测。合肥或成为首个暂停常态化核酸检测的省会城市。

截至目前，合肥已连续两个月无新增冠病感染者。而在此次明确暂停常态化核酸检测之前，合肥刚将常态化核酸检测正式调整为每七天开展一次。

在安徽，除合肥外，6月13日以来，宣城绩溪县、黄山高新区、黄山歙县、黄山风景区等低风险地区也纷纷取消原定日期或每周固定时间开展的区域核酸检测工作。

6月以来，江苏、广东、山东等多个人口大省部分地区也对常态化核酸检测工作作出调整。

据“海安发布”微信公号6月12日消息，自6月13日起，江苏海安市将暂停开展区域核酸检测常态化巡检；一天后，通州湾示范区也发布消息称，自6月14日起暂停开展区域核酸检测常态化巡检。

另外，苏州也从本月13日起，除进入人员密集型密闭场所和乘坐公共交通外，不再查验72小时以内核酸检测阴性证明；广东也从本月10日起，不再要求在惠州市机场、火车站和汽车站等出行站场检查旅客是否持有48小时核酸检测阴性证明；山东德州市影剧院观影人员也不再要求持有“48小时核酸检测证明”。

但也有地区明确出入公共场合仍需严格查验核酸检测阴性证明，比如河南郑州明确，自6月3日起，对进入公共场所和乘坐公共交通工具人员，需扫“场所码”查验48小时核酸检测报告，建议进入郑州人员携带48小时核酸阴性报告。

中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华日前在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上称，目前中国疫情总体上保持在比较低的水平，在这种情况下，核酸检测的重点应该放在高风险人员和高风险岗位的工作人群，以及有疫情的地区；在没有发生疫情，也没有输入风险的地区，查验核酸不应该成为一种常态。

法新社报道认为，中国坚持“清零”防疫策略而在各地实施冠病检测常态化，所产生的大量医疗废物正成为中国大陆的环境和经济负担。中国很多省市最近几周都宣布实施检测常态化，这些地区的人口加起来大约有6亿。分析认为，这会产生大量医疗废物，而且给地方政府带来越来越大的经济负担。