珍宝海鲜坊沉没 港议员促留住太白海鲜舫

香港珍宝海鲜舫19日在南中国海西沙群岛附近水域沉没，香港立法会议员陈家珮说，香港三大海鲜舫仅剩太白海鲜舫，现在停泊在香港仔避风塘。香港已经失去了珍宝海鲜舫，希望能保留太白海鲜舫。

据《大公报》报道，陈家珮说，太白海鲜舫因体积较小，维修成本较低，有望获“白武士”接手。

资料显示，电影《食神》当时在珍宝海鲜舫取景，但结局一幕食神大赛，真实取景地是珍宝海鲜舫旁边的太白海鲜舫。

另据《星岛日报》报道，海鲜坊原本有六艘，但结局各有不同。

珍宝海鲜舫自2013年起入不敷支，疫情进一步打击生意，随后在2020年3月起停业。同年香港仔饮食集团提出将海鲜舫捐赠给海洋公园，保育成旅游景点，但因园方未能找到合适机构营运而告吹。直至今年6月14日移离香港，计划到东南亚停泊及维修，但在南中国海沉没。

另一艘海鲜舫“太白海鲜舫”最初由商人袁容投资，建于1950年，在珍宝王国三艘船中历史最悠久，当年能容纳800多人。后来随着海角皇宫及珍宝海鲜舫建成，一度陷入竞争局面，1980年代珍宝将另外两者收购，合并成珍宝王国。太白海鲜舫没有跟随珍宝海鲜舫一并移走，目前仍停泊在香港仔等候新经营者。

第三艘海鲜舫“珍宝皇宫”于1998年因金融风暴停业，后被出售至菲律宾，但因时任总统埃斯特拉达贪污罪成、未处理好环境测试和牌照、外判装修甚至被拖欠尾数等问题，一度暂停运作。海角皇宫最终在马尼拉重新开幕，直至2008年因经营不善倒闭。何鸿燊于2011年再将整艘海鲜舫送给青岛市政府，希望打造高级海上餐饮，但到现在仍停泊在滨海欢乐城附近，处于废弃状态。

第四艘海鲜舫“沙田画舫”于1963年起由香港仔饮食企业将一艘铁趸船改装而成，随着1970年代沙田新市镇发展，沙田画舫因填海多次被逼迁，但仍未离开沙田范围。但因画舫需租借船位，每次移动需用趸船协助，又要重新接驳水电，成本高昂。负责人多次要求固定船位不果，最终在1984年结业。沙田画舫后来一度在中山营业，但最终因失修而沉没。

第五艘海鲜舫由敦煌酒楼集团1986年在城门河畔兴建，以取代沙田画舫。但那只是仿照海鲜舫兴建的石舫，并非真船。到敦煌酒楼集团结业，2002年改为明星海鲜舫，直到2017年由婚宴公司承租，改名为“水中天”。

第六艘海鲜舫是于1984年落成的“海上皇宫 Sea Palace”，位于阿姆斯特丹运河河畔，内部装修仿珍宝海鲜舫的中国宫廷风格，其网站标示午市点心每款5欧元（7.29新元）起；晚市就有供应点心拼盘及小炒，每人费用41.5欧。