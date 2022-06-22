中国房地产业协会拟开商洽会助房企化解风险

为缓解行业债务危机的蔓延，中国房地产业协会正着手安排下个月金融机构和困境房企进行面对面对接洽谈，以解决项目纾困过程中的困难。

据彭博社报道，记者看到的一份通知显示，中国房地产业协会拟于7月下旬在浙江杭州市举办房地产纾困项目与金融机构对接商洽会，议程将包括金融机构纾困方案介绍、房地产项目纾困诉求共性分析等；目前议程显示暂无监管人士与会，中国信达相关业务负责人等将参会发言。

中国房地产业协会是由房地产行业有关的企事业单位、社会团体和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体，现任会长是住房和城乡建设部原总经济师冯俊。目前尚不清楚将有多少行业机构参加此次洽谈会。

中国房地产行业5月继续量价齐跌，其中房价连九个月走低，全国住宅销售额同比仍跌42%，虽然环比出现了去年12月以来的首度上涨，但疫情管控和市场预期低迷冲击之下，需求仍然疲软。今年以来中资房企离岸债券违约规模已创下新的年度纪录。三季度到期压力继续来势汹汹，彭博数据显示，中资房企将面临共计348亿美元（483.41亿新元）的境内外债券到期。

金融监管部门此前已屡次鼓励商业银行支持房企融资和AMC参与房企纾困等，此外还出台了包括五年期LPR5月大幅下调和首套房贷利率下限降低等提振措施，但收效并不明显；房企也希望通过资产出售实现自救，但疫情封控、销售急冻等多重因素重压之下，连长三角地区这类一度被认为是房企“救命稻草”的资产，也可能成为风险触发点，更遑论其它资产处置的难度，此次洽谈会是否能真正为房企纾困，市场态度谨慎。

一些地产商亦在出奇招推动库存去化，比如获得地方国资平台入股的河南建业地产，最新推出了以小麦和大蒜抵首付款的销售活动。