中国加强网络主播行为规范：禁发表危害国安等言行

中国国家广播电视总局、文化和旅游部共同22日联合发布《网络主播行为规范》，包括禁止网络主播发布危害国家安全，泄露国家秘密，削弱、歪曲、否定中国共产党领导的内容等。

据中国央视新闻报道，《网络主播行为规范》规定，网络主播在提供网络表演及视听节目服务过程中，不得出现31种行为。

第一，发布违反宪法所确定的基本原则及违反国家法律法规的内容。

第二，发布颠覆国家政权，危害国家统一、主权和领土完整，危害国家安全，泄露国家秘密，损害国家尊严、荣誉和利益的内容。

第三，发布削弱、歪曲、否定中共的领导、社会主义制度和改革开放的内容。

第四，发布诋毁民族优秀文化传统，煽动民族仇恨、民族歧视，歪曲民族历史或者民族历史人物，伤害民族感情、破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的内容。

第五，违反国家宗教政策，在非宗教场所开展宗教活动，宣扬宗教极端主义、邪教等内容。

第六，恶搞、诋毁、歪曲或者以不当方式展现中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

第七，恶搞、歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士和模范人物的事迹和精神。

第八，使用换脸等深度伪造技术对党和国家领导人、英雄烈士、党史、历史等进行伪造、篡改。

第九，损害人民军队、警察、法官等特定职业、群体的公众形象。

第十，宣扬基于种族、国籍、地域、性别、职业、身心缺陷等理由的歧视。

另外，宣扬淫秽、赌博、吸毒，渲染暴力、对社会热点和敏感问题进行炒作等行为也被禁止。

