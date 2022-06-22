民调：仅一成澳洲受访公民信任中国政府

一项最新调查显示，在澳洲尝试恢复两国间外交关系之际，仅有一成的澳大利亚人相信中国政府会在国际事务采取负责任的行动。

据彭博社报道，悉尼外交政策智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的年度民调发现，只有12%的澳大利亚人表示信任中国是一个国际参与者。这一结果与2018年前形成鲜明对比：四年前，有大约52%的澳大利亚人对中国持积极看法。

洛伊国际政策研究所的执行董事富利洛夫（Michael Fullilove）周三（6月22日）在堪培拉说，这一结果“不值得庆祝”。他说：“堪培拉与北京之间的关系稳定符合我们的利益，这也符合中国的利益。”

堪培拉与北京之间的外交关系已经冻结了两年多。2020年4月，澳大利亚前总理莫里森呼吁对新冠疫情的起源展开国际调查，由此激怒了北京，促使中国对来自澳大利亚的肉类、葡萄酒和煤炭设置了贸易壁垒。

自澳大利亚中左翼领导人阿尔巴内塞5月份当选以来，澳大利亚和中国一直在谨慎地探索重启外交沟通。今年6月，澳大利亚新任副总理马尔斯（Richard Marles）与中国国防部长魏凤和在新加坡会晤，两人进行了“坦率”的交流。

洛伊国际政策研究所调查发现，澳大利亚人对美国同盟的支持率处于历史最高水平，87%的人认为这对澳大利亚的安全很重要。与此同时，只有53%的澳大利亚人认为在当前的全球环境中感到“非常安全”或“安全”。