路透：阿里巴巴与蚂蚁集团正减少合作降低监管压力

四名知情人士称，面对来自中国政府的监管压力，阿里巴巴与蚂蚁集团正逐步解除彼此的合作关系，并各自独立寻求开展新业务。过去蚂蚁集团在申请上市时，曾表态与阿里巴巴的协同效应是关键优势之一。

据路透社报道，知情人士称，在中国官方过去一段时间实施一连串的监管措施后，阿里巴巴与蚂蚁集团之间的合作关系出现了转变。两家公司正逐步解除彼此之间的业务往来，同时寻求独立建立新业务。

与此同时，两家公司之间的合作关系也逐渐转变成竞争关系，这两家公司会限制对方使用自家的业务或支付系统、争夺彼此的客户、限制内部员工交流，甚至是与对方的竞争对手发展合作关系，“这是在两年前难以想象的”。

知情人士提到，蚂蚁集团寻求在海外扩张业务时，多次强调自己独立于阿里巴巴，因为蚂蚁集团不希望被现有或潜在的合作伙伴看作只是阿里巴巴的关联公司；阿里巴巴也正尝试建立一个可与蚂蚁集团竞争的跨境交易工具，并在今年4月推出自家跨境交易服务Alibaba.com Pay，为小企业提供跨境交易服务。

知情人士称，两家公司业务合作的分离是从去年开始的，起初是在组织合作层面上的分离，但很快就发展到两家公司的重大战略举措层面。

知情人士说，多年来两家公司都共享一个内部在线论坛，员工在论坛上会积极讨论公司业务，并与高层老板互动，两家公司也利用这个空间发布内部公告。但去年11月，蚂蚁集团员工被告知，蚂蚁集团将会建立一个阿里巴巴员工禁止参与的论坛；未来几个月，阿里巴巴也将成立自己的论坛，禁止蚂蚁集团员工参与。

此外，蚂蚁集团的员工过去也可以作为内部候选人申请成为阿里巴巴员工，但今年早些时候蚂蚁集团员工被告知这项计划将被取消，阿里巴巴员工将被视为外部雇员。

路透社报道称，两家公司的运营走向分离的现象，凸显了中国商业格局的新现实，因为中国官方不愿看到权力集中在私营企业的手中。尽管现在迹象表明中国官方的监管力度正在逐步放松，但中国官方仍对平台经济的垄断现象抱持谨慎态度。

虽然无法确定蚂蚁集团和阿里巴巴的分离是否是在配合中国监管机构的要求，但业内高管称，这样的转变符合中国金融活动与互联网运营分离的趋势。

报道还称，蚂蚁集团已经在海外取得了进展，显示出蚂蚁集团在没有阿里巴巴的情况下也过得很好。一名蚂蚁集团内部人士更说，"阿里巴巴不再是蚂蚁集团需要抓住的大树，尤其是对于海外市场"。

报道指出，虽然蚂蚁集团在11年前从阿里巴巴集团分离出来，但两家公司仍持续保持密切的合作关系，甚至在某些业务上“合而为一”，发挥最大的竞争优势。在蚂蚁集团2020年向港交所递交的招股说明书中，甚至提及“与阿里巴巴的协同效应是关键优势之一”。目前阿里巴巴仍持有蚂蚁集团33％的股份。

此外，两家公司的高层人员也有部分重叠，关系也相当密切。目前阿里巴巴的38位合作伙伴中有九位是蚂蚁集团的高层；蚂蚁集团董事会中则有两名阿里巴巴的高层，分别是阿里巴巴联合创始人蔡崇信和首席技术官李程。

彭博社早前引述消息报道称，蚂蚁集团近期可能将要重新启动在上海或香港的上市程序，虽然中国官方和蚂蚁集团接连否认，但这个消息再次引起市场关注。