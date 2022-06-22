北京环球度假区周六起逐步恢复限流开放

北京环球度假区本周六（25日）起逐步恢复限流开放，所有游客进入北京环球度假区均须持72小时内有效核酸检测阴性证明，核验北京健康宝和有效身份证件，进行快速体温检测。

根据北京青年报报道，环球度假区在恢复运营的公告中说，经过与相关政府部门的沟通，并在充分进行风险管控和排查后，北京环球度假区将在严格控制客流并强化一系列疫情防控措施的基础上，分阶段逐步恢复运营。在恢复运营的初期，度假区将按照相关政府部门的要求限流开放，并根据当前疫情防控需要相应调整运营时间。

其中，北京环球影城主题公园计划周六正式开放，营业时间为10:00至19:00。园内大部分骑乘设备将恢复开放，部分娱乐体验、演出、餐厅将在后期逐步恢复。

环球影城大酒店计划于周五（24日）中午向宾客开放，北京环球城市大道同日中午开启营业，诺金度假酒店随后将于7月1日恢复营业。

主题公园门票及酒店产品将在每日限流的基础上从明天恢复预售。对于在今年5月1日当日及之后依然有效的北京环球影城冬春漫游卡及其他非指定日票务产品，其有效期将自动顺延。



在防疫方面，环球表示，恢复运营后，北京环球度假区将根据相关政府部门的指导意见，持续强化并严格落实一系列疫情防控措施。度假区全体团队成员及第三方员工将继续执行常态化核酸检测、每日体温监测及健康筛查，目前所有在岗工作人员均满足返岗要求。同时，将保持定期环境采样、继续执行园区每日全面清洁和消毒工作，为游客提供便利的消毒清洁设施。

此外，所有游客进入北京环球度假区均须持72小时内有效核酸检测阴性证明，核验北京健康宝和有效身份证件，进行快速体温检测。

游客在出行前须通过北京环球度假区官方App、阿里小程序及微信小程序预约入园时间，并在进入主题公园时出示有效预约码。

在游览过程中遵守园区防疫要求，除用餐时以外，请所有游客全程正确佩戴口罩。同时在游览全程、排队或用餐时也应保持安全社交距离，并勤洗手勤消毒，做好个人防护，配合团队成员指引。

