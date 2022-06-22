江苏要求国企一半岗位向高校毕业生定向招聘

中国江苏昨天出台促进高校毕业生就业措施，要求扩大国有企业对高校毕业生招聘规模，在年度招聘计划中安排不低于50%的岗位向高校毕业生定向招聘。

据澎湃新闻报道，江苏省政府官网6月21日发布《关于促进高校毕业生等青年就业创业的若干政策措施》，提出12个方面的措施，并要求各级政府把高校毕业生等青年的就业作为政府绩效考核和高校绩效考核内容，压实工作责任。

《措施》明确，对招用毕业年度高校毕业生并签订一年以上劳动合同的中小微企业，江苏从就业专项资金中给予一次性补贴，实施期限至今年底。

针对企业招用毕业年度毕业生，签订一年以上劳动合同并参加失业保险的，按每人1500元（人民币，下同，310新元）的标准，从失业保险基金中发放一次性扩岗补助，与一次性吸纳就业补贴、见习留用补助政策不重复享受。对吸纳就业多、稳岗效果好且用工规范的民营企业提供信用贷款及优惠利率。

在拓宽基层就业空间方面，《措施》提到要稳定机关、事业单位招录（聘）高校毕业生规模，安排全省2022年度考试录用公务员计划总数的10%定向招录应届高校毕业生，事业单位新发布的、招聘条件适合高校毕业生的岗位，主要应面向当年毕业的高校毕业生。

《措施》也鼓励毕业生参加村（社区）“两委”换届选举和社区工作者、网格员应聘。挖掘基层就业社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等就业机会，社区专职工作岗位出现空缺，要优先招用或拿出一定数量专门招用高校毕业生。《措施》明确要求，招募400名“三支一扶”计划高校毕业生到乡镇（街道）从事支教、支农、支医、帮扶乡村振兴等服务，招募不少于2000名“志愿服务乡村振兴计划”高校毕业生到基层单位从事基础教育、医疗卫生、社会治理等志愿服务。

同时，《措施》要求大力扶持高校毕业生创新创业。政府投资开发的创业载体要安排30%左右的场地，免费向高校毕业生创业者提供。遴选一批省级大学生创业园和大学生优秀创业项目，分别给予60万元和最高10万元的补助。组织开展“苏创大讲堂”公益云课堂、创业创新大赛等，选树创业典型，每年扶持大学生创业不少于3万人。