首个元宇宙国际标准联盟成立 华为阿里参与

首个元宇宙国际标准联盟6月21日成立，这个名为“元宇宙标准论坛”（Metaverse Standards Forum）的组织由全球数十家科技行业巨头组成，包括Meta、微软 、英伟达等美国厂商，也有包括华为、阿里巴巴达摩院在内的中国创始成员，不过苹果和谷歌公司都不在列。

据第一财经报道，“元宇宙标准论坛”声明，该组织成立的目的是就构建开放元宇宙所需的互操作性标准进行全行业合作，未来将探讨缺乏互操作性阻碍元宇宙部署的原因，以及如何协调和加速标准开发组织 (SDO) 定义并推动元宇宙标准制定相关的工作。

联盟的参与者涵盖了全球最大的互联网企业、芯片制造商以及游戏公司，还包括万维网联盟 (W3C) 等成熟的标准制定机构。

英伟达Omniverse和模拟技术副总裁勒巴雷迪安在6月21日的声明中写道：“我们将元宇宙理解为互联网的演进，也就是从当今的2D网络视图到身临其境的3D空间叠加。要让元宇宙成功并无处不在，它必须建立在开放标准之上，就像今天的2D网络一样。一个协作和开放3D标准是元宇宙发展的基础。”

阿里巴巴达摩院XR实验室负责人谭平博士说：“阿里巴巴很高兴加入元宇宙标准论坛，我们期待与全球行业领导者一起加速建设性对话，以推进元宇宙领域新的发展举措。”

Epic Games虚幻引擎生态系统副总裁帕提特（Marc Petit）认为，对于游戏公司而言，建立一个开放的元宇宙，有助于为数百万的游戏开发人员创建公平的生态系统。

今年以来，苹果、微软、Meta等科技巨头公司都发布了与元宇宙相关的战略。今年年初，微软收购了游戏公司动视暴雪，开启元宇宙的巨头之争；苹果也在今年早些时候宣布扩张对增强现实（AR）应用程序的布局。