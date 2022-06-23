郑州红码事件 市委政法委常务副书记等官员被问责

河南省郑州市昨天（22日）通报部分村镇银行储户被赋红码问题调查问责情况，多名官员因擅自决定对储户赋红码，被问责并处分。

据“清风郑州”微信公号消息，经查，郑州市委政法委常务副书记、市冠病疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯献彬，团市委书记、市冠病疫情防控指挥部社会管控指导部副部长张琳琳，擅自决定对部分村镇银行储户来郑赋红码。

通报称，冯献彬和张琳琳安排郑州市委政法委维稳指导处处长赵勇，市大数据局科员、市疫情防控指挥部社会管控指导部健康码管理组组长陈冲，郑州大数据发展有限公司副总经理杨耀环，对储户在郑扫码人员赋红码。

据统计，共有1317名村镇银行储户被赋红码，其中446人系入郑扫场所码被赋红码，871人系未在郑但通过扫他人发送的郑州场所码被赋红码。

通报指，冯献彬、张琳琳、陈冲、杨耀环、赵勇等人法治意识、规矩意识淡薄，违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》及健康码赋码转码规则，擅自对不符合赋码条件的人员赋红码，严重损害健康码管理使用规定的严肃性，造成严重不良社会影响。冯献彬、张琳琳对此分别负主要领导责任、重要领导责任，陈冲、杨耀环、赵勇对此负直接责任，应予从严从重问责追责。

通报续称，经研究决定，将给予冯献彬撤销党内职务、政务撤职处分；给予张琳琳党内严重警告、政务降级处分；给予陈冲政务记大过处分；给予杨耀环、赵勇政务记过处分。

今年4月以来，河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行等四家村镇银行的储户发现他们无法正常取款。数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，下同，62亿新元）。部分储户上周前往河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，引发舆论广泛关注。