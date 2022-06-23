唐山书记要求加强巡逻防控和视频监控全覆盖

河北省唐山市委书记武卫东昨天在调研时说，要扎实开展社会治安综合治理，推动警务力量下沉社区、嵌入网格，强化专兼结合，划细时间段，细分风险点，科学精准部署警力，加强巡逻防控和视频监控全覆盖，切实做到无盲区无死角，全力保障人民群众生命财产安全。

据唐山劳动日报报道，武卫东就加强社区社会治安综合治理及社区服务工作赴开平区调研时强调，要深入贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神和中共中央、省委省政府决策部署，认真践行以人民为中心的发展思想，坚持共建共治共享，强化社区为民、便民、安民功能，守正创新、真抓实干，持续提升社会治理体系和治理能力现代化水平。

武卫东说，社区是党委和政府联系群众、服务群众的神经末梢，连着千家万户，做好社区工作十分重要。要坚持为民服务宗旨，把城乡社区组织和便民服务中心建设好，把经常性具体服务和管理职责落实下去，把人财物和权责利对称下沉到基层，把为群众服务的资源和力量尽量交给与老百姓最贴近的基层组织去做，真正让社区成为居民最放心、最安心的港湾。

他强调，要扎实开展守心暖心活动，广大党员干部切实当好群众的代言人、办事员，及时感知社区居民的操心事、烦心事、揪心事，用心用情用力解决群众关心的实际问题，努力让群众生活和办事更方便、表达诉求的渠道更畅通、感觉更平安更幸福，真正使千家万户切身感受到党和政府的温暖。

要扎实开展社区普法宣传，通过群众喜闻乐见的形式宣传普及宪法法律，培育社区居民遵守法律、依法办事的意识和习惯，坚持以案说法，切实提高居民识诈防骗意识和能力，让法治意识深入人心。

武卫东还说，要扎实开展社会治安综合治理，推动警务力量下沉社区、嵌入网格，强化专兼结合，划细时间段，细分风险点，科学精准部署警力，加强巡逻防控和视频监控全覆盖，切实做到无盲区无死角，全力保障人民群众生命财产安全。

唐山自本月10日凌晨发生烧烤店打人事件后成为舆论关注焦点。事件发生后，唐山掀起举报潮，当地公安局信访接待窗口前排起长队，多名唐山民众也在互联网上实名举报当地黑恶势力暴力打砸、非法拘禁员工等恶行。

河北警方前天通报打人事件称，四名被打女子两人二级轻伤，两人轻微伤。唐山公安局路北分局副局长李某被免职。唐山“全国文明城市”资格被停止。