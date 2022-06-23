中国拟禁第三方平台直接参与药品网售

中国国家药监局发布《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》，其中规定，第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。消息一出，阿里健康、京东健康股价昨天（6月22日）突然暴跌，盘中跌幅均超过13%。相关话题昨天也登上微博热搜。

根据北京青年报报道， 此次《征求意见稿》中，对新增的药品网络交易第三方平台相关监管内容备受关注。新增规定要求，药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案，未经备案不得提供药品网络销售相关服务。

第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系，设置专门机构，并配备药学技术人员等相关专业人员，建立并实施药品质量管理、配送管理等制度。第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

规定还说，第三方平台提供者应当对入驻的药品上市许可持有人、药品经营企业资质进行审查，对发布的药品信息进行检查，对交易行为进行管理，并保存药品展示和交易管理信息。发现药品交易行为存在问题的，应当及时主动制止，涉及药品质量安全的重大问题的，应当及时报告药品监督管理部门。

有机构数据显示，2021年中国网上药店市场药品销售额达368亿元（人民币，约76.2亿新元），同比增长51.49%。此外，据京东健康财报显示，2021年其自营零售药房业务营业收入262亿元，同比增长56.1%。另据阿里健康2022财年年报显示，报告期内，阿里健康医药自营业务收入达179.1亿元，同比增长35.5%。其中，以阿里健康品牌运营的自营药房药品收入占比达到64%。

有分析人士表示，随着消费者购药习惯的变化，目前加强对医药电商第三方平台的监管已经成了大势所趋。《征求意见稿》进一步明确了自营和第三方平台的界限，要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务，要么纯粹做一个第三方平台。不能又当选手，又做裁判。

也有机构认为，如果该条例落地，那么现有的医药电商必须做出选择，是全自营剥离第三方业务，还是做单纯的第三方平台，这对于两者均衡发展的电商企业来说，业绩上会有一定的影响。不过，该条例仍在修订过程中，该条款是否会有修改，暂时没有定论。