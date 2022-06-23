台反潜直升机坠地四伤 第一时间未通报国防部

台湾海军左营基地反潜航空大队一架S-70C反潜直升机，6月22日下午在基地执行飞行训练返回停机坪时，突然重落坠地，造成机上四名人员受伤，军方正在调查坠机原因。国防部第一时间未接获通报。

综合台湾《联合报》《中国时报》《自由时报》等报道，上述反潜直升机22日下午3时30分许，执行试飞科目操作时，准备降落高雄左营神鹰基地机场跑道时，疑似装备故障自15米高处重摔落地且失火，造成正驾驶陈锦凡中校、副驾驶郑行杰上尉、机工长刘尚钧士官长、检验士郭冠廷士官长受伤送医，其中刘尚钧严重灼伤，住进加护病房观察，未脱离险境。

据了解，台湾海军第一时间未将此重大事故通报国防部，事发一个多小时后，衡山指挥所网蒐发现民间传称左营神鹰营区冒出浓烟，主动交查询问海军舰队指挥部，位于台北中枢的国防部才获悉上情。海军司令部22日回应说，该部已依规定回报。

台湾总统蔡英文第一时间表达关切，指示台军医院全力救治，并要求国防部彻底厘清事故原因。海军司令梅家树22日晚间前往医院探视，盼台湾民众为受伤官兵祈福。海军司令部也下令该型直升机立即暂停任务派遣，实施飞安特检；同时将组专案小组，针对天候、人员操作或机件深入调查，厘清事故原因。

上述反潜直升机22日下午在高雄左营神鹰基地执行训练起飞时，准备降落时未料疑因旋翼片脱落，直升机以45度侧躺于跑道，起火燃烧，浓烟直窜天际，机身尾翼、螺旋桨均断裂。

坠机第一时间因撞击力道极大，飞机零件喷散四处，更有铁块砸破邻近楠梓区的民宅铁卷门，吓坏民宅屋主。附近汽车保养厂老板说，下午约3时57分从走出厂房，看见营区飘来阵阵黑烟，且散发刺鼻烧焦味，还有邻居曾听到“碰”的一声巨响，直呼吓坏了。

台军高雄总医院左营分院指出，刘尚钧伤势较严重，全身95％灼伤、合并气管烧灼伤住在加护病房，昏迷未脱险，正积极抢救中，目前力求其生命征象稳定。

郭冠廷二至三度烧烫伤，烧伤面积约10％，意识清楚，状况稳定。陈锦凡和郑行杰为轻伤，意识清楚，身上均有脸部或撕裂伤、穿刺伤及骨折，经手术治疗后没有大碍。