王毅会见印度新任驻华大使：中印之间不是竞争关系

中国国务委员兼外交部长王毅说，中印之间不是竞争关系，双方是合作伙伴，相互不构成威胁，为彼此提供发展机遇。

据中国外交部官网消息，王毅6月22日会见印度新任驻华大使罗国栋，同天还与即将离任回归的韩国驻华大使张夏成会面。

在与罗国栋会面时，王毅说，中印是两大东方文明古国、两大新兴发展中大国，更是两大邻国。中印关系全球瞩目，两国人民关注，事关两国28亿人民的福祉，事关这个世界能否真正实现公正、平等与和谐。中印之间的共同利益远大于分歧。双方应以大局为重，相互成就而非彼此消耗，加强合作而非彼此防范，增进信任而非彼此猜疑。

王毅说，双方要相向而行，推动中印关系保持回暖势头，早日重回稳定健康发展轨道，携手应对各种全球性挑战，维护中印两国以及广大发展中国家共同利益。印度外长苏杰生近期公开表示不赞成“欧洲中心论”，不希外部势力插手中印关系，体现了印度的独立自主传统。

王毅就中印关系提出四个“坚持”：一是坚持两国领导人“中印不是竞争对手、而是合作伙伴，互不构成威胁、互为发展机遇”的重要战略共识；二是坚持将边界问题放在双边关系适当位置，通过对话协商寻求解决；三是坚持为两国关系持续注入正能量，发挥好人文交流的传统优势，不断扩大互利合作；四是坚持拓展多边合作，携手振兴东方文明，共同应对纷繁复杂世界，为人类开创更美好未来。

罗国栋说，印中两大文明历史上互学互鉴，为两国和地区创造了丰富美好的文化瑰宝。过去几十年，中国取得了不起的发展成就。印中关系是世界上最重要的双边关系之一，虽然经历波折，但始终充满机遇。印度将坚定奉行独立自主的外交政策，愿同中方一道，坚持两国领导人战略共识，加强沟通、妥处分歧、增进互信，推进双边合作更好向前发展。

在与张夏成会面时，王毅感谢他在任期间为深化中韩关系倾注大量心血，作出重要贡献。王毅说，人们常讲中韩是永久的近邻和分不开的合作伙伴，中韩应把握其中的深刻道理和内涵。建交30年来，在中韩两国政府和社会各界共同努力下，中韩关系实现跨越式发展，取得重要积极成果。双方贸易额持续突破3000亿美元（约4162亿新元），累计相互投资近千亿美元，人员往来步入千万人次时代。这些重要成果符合中韩两国和两国人民根本利益，值得双方共同珍惜和维护。

王毅说，国与国交往最重要的是保持相互政策的稳定性和连续性。中国对韩友好政策没有变化，将继续把韩国置于中国周边外交的重要位置。希望韩国新政府也能继续坚持对华友好政策。双方应以建交30周年为契机，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。面对逆全球化、冷战思维等挑战，中韩应加强沟通协调，共同维护好本地区的和平稳定，共同致力于全球的发展繁荣。

张夏成说，他出使中国三年来，见证了中国发展的日新月异，见证了韩中关系取得的重大成果。相信中国将保持强劲发展势头，韩中友好和务实合作也将会得到进一步深化。