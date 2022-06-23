河北邯郸经开区复工须购3000多人民币防疫机？官方称网民表示理解

有网民反映河北邯郸经开区要求复工复产须购买价值3358元（人民币，约695新元）的防疫“一体机”，当地管委会回复称，已将核实办理情况告知网民，网民表示理解。

一网民本月5日在人民网“领导留言板”向邯郸市委书记留言称，邯郸市经开区文教局要求：互联网上网服务营业场所、KTV、剧院等文化市场经营场所复工复产必须安装防疫“一体机”，一台机器3358元。该网民质疑，他们有测温仪，有专门工作人员查验健康码，场所码，行程码，为何还必须购买这么贵的机器？

邯郸经济技术开发区管理委员会昨天（6月22日）在回复称，针对网民反映的问题，区教文体中心工作人员跟网民取得联系，并将核实办理情况告知网民，网民表示理解。

据邯郸广电网上月12日报道，邯郸市多地配备了身份证和健康码查验一体机，市民只需要刷身份证就可以完成快速查验，精准助力常态化疫情防控。报道说，在复兴区光华苑大唐西郡小区门口，身份证和健康码查验一体机已经正式投入使用，市民只需要刷身份证，就能一站式核验健康信息。

据了解，身份证和健康码查验一体机主要安装在各大商场、超市、医院、各高速公路、国省干道检查点等人员密集场所。目前，邯郸市各地正在全力推进设备的安装、调试工作，助力疫情防控。

