上海对澳门旅客实行“7+7”防疫措施

上海市进一步加强来自或途经澳门来沪返沪人员健康管理，包括对于有澳门旅居史的抵沪返沪人员实行“7天集中隔离观察+7天自我健康管理”，实行六次冠病病毒核酸检测。

根据上海发布消息，上海市冠病疫情防控工作领导小组办公室发布通知：根据疫情防控有关要求，自今天（23日）零时起，对于有澳门旅居史的抵沪返沪人员实行“7天集中隔离观察+7天自我健康管理”，实行6次新冠病毒核酸检测（第1、2、4、7、10、14天），解除集中隔离前双采双检。

对离开澳门不足7天的已抵沪返沪人员，补足“7天集中隔离+7天自我健康监测”，集中隔离期间间隔1天进行1次核酸检测（至少2次核酸检测，采样间隔至少24小时），解除集中隔离前双采双检。

对离开澳门超过7天（含7天）、不足14天的已抵沪返沪人员，抵沪后3天内进行2次核酸检测（2次采样间隔至少24小时，2次检测结果未出前居家观察），实行7天自我健康监测。

对离开澳门（从6月10日离澳开始排查）超过14天（含14天）的已抵沪返沪人员，抵沪后3天内进行2次核酸检测（2次采样间隔至少24小时，2次检测结果未出前居家观察）。

对6月10日以来有澳门旅居史的抵沪返沪人员，应在抵沪后尽快且12小时之内向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。



上海浦东和上海长宁今天也相继发通告，本周六将继续开展全员核酸采样工作。

微信公众号“浦东发布”的通告说，本周六（6月25日）浦东新区将继续开展一次全域全员便民核酸采样服务，以满足广大市民核酸采样需求。

通告要求市民按照各街镇、村居的统一安排，分批、分时段有序参加。

微信公众号“上海长宁”的通告说，为持续巩固疫情防控成果，根据上海市疫情防控工作要求，本区于6月25日（周六）上午集中开展一次全区全员核酸筛查。采样时段社区、单位实行封闭管理，只进不出，采样结束后即解除封闭。

据“健康上海12320”微信公众号今天消息，上海昨天新增本土冠病确诊病例9例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性确诊病例9例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者26人，均已落实集中隔离观察。

上海从今年2月26日至昨天，累计本土确诊5万8133例，治愈出院5万7453例，在院治疗92例（其中重型1例，危重型2例），死亡588例。现有待排查的疑似病例0例。

