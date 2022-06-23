李家超研拟与大陆恢复通关计划 或缩短入境隔离

香港候任特首李家超正研拟与中国大陆恢复通关计划，并将考虑缩短入境旅客在指定酒店隔离期的建议。

香港《南华早报》6月23日刊出李家超的专访，他重申将优先处理香港与大陆恢复全面通关事宜，以重启两地经贸和旅游。他也确认恢复香港与世界其他地区连通的重要性。

李家超说：“我将迅速与港府新任医务卫生局局长（卢宠茂）快速展开评估，检视统计数据，以确定如何以最少成本取得最佳效果。再者是探讨在达成通关目标前实施过渡措施。隔离期给旅客带来不便。我们是否稍微缩短（隔离期），目前有各种选项。”

李家超直言：“无论我在香港实行什么措施，均为非常合理且实际地应对在港的情况，同时不会给中国大陆带来额外的风险。我们如果无法很快达成目标（通关），是否能实行过渡措施？我正制定不同选项，希望能减少给通关带来的不便。”

李家超承诺将探讨允许入境旅客居家隔离，或缩短他们在指定酒店隔离期的建议。

因应坚守“清零政策”，香港实施严格旅游限制，因此在维持与国际连通中面对极大挑战。入境香港的旅客若已接种两剂疫苗，需在指定酒店隔离七天；如果未接种疫苗，则需在酒店隔离14天。

报道引述消息人士说，新任港府的过渡措施，包括针对个人的点对点出行进行“闭环”安排。

此外，李家超也希望在11月到曼谷出席亚太经合峰会（APEC），以便向外国推介香港。

李家超因在2020年担任保安局局长期间，协助推行《香港国安法》，而面对美国制裁。不过，他表明不会因此阻碍他向国际社会推介香港。

他说，上任后将以特首身份参加11月在曼谷举行的亚太经合峰会，“这是香港特首（过往）一直出席的论坛。我们是APEC成员，所以我会去。这是我的目标。”

另据香港《星岛日报》报道，中国全国港澳研究会副会长刘兆佳称，不排除美国和其他西方的APEC成员国向泰国施压，拒绝李家超出席。泰国与中国友好，未必会答应美国要求，届时美国或会有下一步行动，有机会演化成外交风波。

刘兆佳续称，香港主要官员被制裁，或会增加与美国等西方国家联系的困难，可能需要改派未受制裁的官员，以及有地位和对外有联系的人士，出席国际活动。

即将卸任特首的林郑月娥曾于2018年出席在巴布亚新几内亚举行的亚太经合峰会，2019年峰会因主办国智利国内动荡取消，过去两年峰会则受冠病疫情影响改以线上举行。

李家超也说，他将派遣代表团到国外“述说真实的香港故事”。他说：“香港整体来说有很多优势和卖点，却面对外界的流言蜚语和政治操作，指香港的自由和权利被削弱，这一切并不真实反映香港现况。”