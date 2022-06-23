戴琪：对华关税给谈判提供重要筹码 有利无害

美国贸易代表戴琪昨天(6月22日)在国会听证会上说，美国每年对从中国进口的逾3000亿美元（约4165亿新元）商品加征关税是一个重要筹码，从谈判角度看有利无害。

根据彭博社报道，戴琪在听证会上回答田纳西州共和党参议员哈格蒂（Bill Hagerty）有关取消对华关税是否会鼓励北京更多不良行为的问题时说，“在我看来，对华关税是一个重要筹码，作为贸易代表是永远不会放弃筹码的”。

戴琪还说，如果要通过关税调整来降低通胀，“我们能做的事情有限”。她说，“关于下一步的行动，他们正在等总统做决定”。

美国总统拜登上周六（18日）表示，他正在考虑是否要取消特朗普政府加征的中国进口商品关税。

美国财长耶伦上周日接受美国广播公司新闻台（ABC News）访问时说，特朗普任内对中国实施的一些关税措施“没有战略意义”。“不仅没战略目的，还增加了消费者的开支成本。”



耶伦还说，拜登正在考虑取消这些关税，作为降低通胀的方法之一，但没有说明详情，包括政府几时将做出决定。

耶伦本月早些时候还曾表示，关税已经伤害了美国消费者和企业，并助长了40年来最猛烈的通胀。耶伦表示，降低关税可能有助于给通胀降温，但也承认降关税不是解决通胀的“灵丹妙药”。

美国商务部长雷蒙多本月早些时候也表示，通过取消部分商品的关税来遏制通胀可能是有用的。

戴琪认为，之前与中国的谈判显示，中国在履行承诺方面明显意愿有限。美国必须使用一切可行手段并发展新方式来捍卫自身经济利益和价值观，以对抗中国的不公平做法。

戴琪还说，美国自去年10月开始与中国领导层直接沟通，敦促北京方面兑现与特朗普政府达成的第一阶段贸易协议，但几轮“艰难的讨论”明确表明，中国对全面跟进协议不感兴趣。

“这已经成为一种模式，”戴琪说。 “美国一再寻求并获得了中国的承诺，却发现对方并没有持续性的改变。”

戴琪说，美国已经把重点放在与同样受中国不公平贸易和经济做法伤害的伙伴和盟友的接触上。她还说，拜登认识到，美国需要与这样的盟友和伙伴合作，以应对“与现代全球贸易体系完全背道而驰”的政策。

中美从2018年到2020年初爆发贸易战，在中国承诺未来两年增加从美国进口之后，贸易战告一段落。不过，中国没有完全履行对美国进口商品的承诺，美国仍对每年来自中国超过3000亿美元进口商品征收关税。