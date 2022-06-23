台湾美国商会吁台开放边境重启商务 免失投资机会

台湾美国商会6月22日发表《2022台湾白皮书》，副会长吴王小珍呼吁台湾政府在安全情况下，逐渐开放边境，重启商务活动，以免失掉投资机会。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，针对台湾的边境管制，吴王小珍说，在冠病疫情下，虽然近期台湾境管逐步放松，但比欧美国家仍显缓慢，跨国公司人员无法来往沟通。商会希望在安全考量下，尽速逐步开放边境，促使商务活动恢复活跃。这对台湾非常重要，别国走得很快，台湾边境控管若变成障碍，将失掉投资机会。

台湾中央流行疫情指挥中心自本月15日起实施“3+4”（三天居家检疫+四天自主防疫）入境检疫新制，每周入境以2万5000人次为上限。对此，美国商会呼吁台湾跟上国际脚步，考虑开放边境，卫福部与指挥中心在决策过程中，应咨询其他部会的意见。

美国商会表示，期待台湾持续松绑防疫限制，让民众重拾生活常态，在今年第四季启动边境开放计划，台湾可以思考、采行的重要措施，例如取消海外游客入境限制、恢复免签待遇、同意旅游业销售国外团体行程等，尤其逾80％台湾民众已完全接种疫苗，追加剂施打率也达64％，政府若再严禁海外旅游，已与国际趋势脱节。

美国商会22日也提醒台湾，愈来愈多国际机构下修台湾今年经济成长率至4％以下，但商会也指出，台湾此刻拥有国际社会的关注、支持与善意，正值黄金机会，不应自满于既有成就，必须掌握可贵的转型时机。

台美下周将于华府举行台美21世纪贸易倡议的第一场会议，美国商会22日重申签署台美双边贸易协定（BTA）是巩固双方贸易关系最重要的一步，台湾必须再接再厉，证明自己是优异的贸易伙伴，并表达愿意接受必要条件，台湾应善用亮眼成绩，化解美国对双方贸易自由化的疑虑，建请蔡政府将此事列为第一要务。

美国商会同时向华府喊话，面对强势中国大陆，期待获得国会跨党派支持，与台湾签署BTA，尽速就半导体供应链协定进行协商，将台湾纳入印太经济架构，对台美经济，乃至于安全层面均有助益。