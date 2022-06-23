台反潜直升机坠机 海军：疑飞机尾旋翼失效

台湾海军左营基地反潜航空大队一架S-70C反潜直升机昨天下午（22日）突然重落坠地，造成机上四名人员受伤。台湾海军今天称，目前仍在调查事故原因，但依据目视和口述初步判断，飞机上的尾旋翼疑似失效。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾海军参谋长蒋正国中将今天召开记者会。海军昨天事故发生后第一时间推断飞机出现装备故障，蒋正国今天补充道，海军初步依据塔台人员目视、飞行员口述，判断飞机疑似丧失尾旋翼效能。不过，确切肇因仍待后续调查确认。

他还说，经检视通讯记录，飞行员在事故发生前，并没有提及飞机上有任何机械问题。

针对涉事飞机受损状况，蒋正国说，海军目前正在执行飞安调查，修复可能性则要针对受损状况进一步评估。

今早台湾海军出动多名官士兵前往现场搜证清理，机身已盖上帆布，而机体疑似断成两截，残骸四散。

机上四名伤者目前仍在高雄总医院左营分院进行救治。针对四名军官受伤的最新状况，军医局卫勤保健处长陈元皓通报，飞机正、副驾驶脸部与肢体有撕裂伤、肋骨骨折，不过已完成处置与治疗，两人意识清楚、生命征象稳定；检验士郭冠廷的躯干、四肢遭受面积20％的二至三度烫伤，目前状况稳定。

陈元皓续称，机工长刘尚钧伤势则较严重，全身有95％的二至三度烧烫伤，且有蛛网膜下腔出血的症状，现已进行清创、抗生素治疗，绵密积极抢救。

高雄总医院左营分院整型外科主治医师蔡子斌说，刘尚钧昨天下午4时10分送至急诊室，院方就开始帮患者急救，今天凌晨2时病患出现血压心跳呼吸不稳定，病情有恶化情势，因此医疗团队紧急装上叶克膜，目前仍在积极抢救中。郭冠廷则会在加护病房观察几天，待情况稳定会转一般病房；另外两名军官伤势及病况则相对稳定，但同样会观察几天才会出院。

针对台湾国防部第一时间未接获战机失事通报，蒋正国对此回应，事件发生后依照规定循系统向各级实施回报，但这部分也会列入调查。国防部次长李宗孝今天也在行政院会后记者会称，据他了解没有此事，他对当场台军的处置方式感到钦佩。

针对台军近期飞行器失事率偏高，被问及海军S-70C反潜直升机飞安纪录时，蒋正国介绍，包含此次事件，S-70C型机自1991年成军以来，总共发生四次一级飞安事件，分别在1994、2005、2008年。

他也强调，会针对飞安事件，持续借由人员严格训练，落实考核机制，并针对调查结果检讨精进作为，以维持整体飞安。

此次事故再引起外界对台湾军事设备老旧的关注，对于是否重启对美军备采购案，或有替代方案取代S-70C反潜直升机，蒋正国仅回应，台军会依照国防部指导，以及防卫作战需求，持续争取反潜航空战力。