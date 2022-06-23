港专家指本届政府抗疫工作不到位 卸任前应向市民致歉

香港冠病疫情持续，连续数日录得逾千宗确诊个案。香港大学感染及传染病中心总监何栢良认为，本届港府在掌握疫情资讯上较慢及不到位，造成第五波疫情期间伤亡惨重，负责抗疫的食物及卫生局局长陈肇始和特首林郑月娥卸任前应向市民致歉。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，陈肇始将在本月底卸任，6月22日见记者时其间曾多次哽咽，但未应政府是否抗疫不力，个人需否为第五波疫情负责，以及会否向市民道歉等问题。

对于陈肇始的表现，何栢良说，面对百年一遇的疫情，世界各地多以医生作为领军人物，而香港以护士出身者任主帅角色，掌握疫情资讯及指挥，容易出现过去数年市民大众、议员的评论经常见到的字眼，即慢、不到位及遗漏。

他认为，陈肇始再努力，市民仍对结果不满意。在第四波至第五波一段社区基本清零的日子，陈肇始没做好准备及推动疫苗接种，以致第五波疫情伤亡惨重，带来惨痛教训。

何栢良希望林郑月娥或陈肇始在离任前清楚向市民致歉，例如为亡者设立纪念碑，让政府及市民永远记得这次教训。

另据彭博社报道，即将卸任的林郑月娥承认，如果她的政府当初加强冠病疫苗接种计划，更好保护年长者，香港冠病死亡人数或许会少些。但她表示不会向香港人道歉。

澳门疫情近日也出现反弹，当局随即展开全民检测。何栢良说，澳门防疫方向与香港不同，对疫情采取零容忍态度，准备功夫较香港充足，在第一轮全民检测时向市民派发快速抗原测试包，有助找出部分个案。

他认为，香港目前不应走回头路，应循复常发展，但可参考澳门应对疫情方式，作充足准备，以防出现新一波疫情。