大陆暂禁冷冻竹荚鱼输入 台食药署要求交代

中国大陆海关总署官网6月23日发布通告说，在台湾东和食品工业股份有限公司的冷冻竹荚鱼外包装检出冠病病毒，依规定从即日起暂停输入一周。台湾卫生福利部食品药物管理署质疑陆方说法，要求给予交代。

综合中时新闻网和东森新闻云报道，台湾食药署长吴秀梅怀疑大陆的说法，称全世界都没有看到外包装导致病毒感染的事件，一直都是中国大陆在发布，台湾也有很多怀疑。中国大陆一直在发布哪里有病毒、禁止产品输入，可是其他的国家都没有这样做。

针对大陆的作法，吴秀梅说：“我们要求提供更说明，包括检测是什么样的方式、在哪里看到，这些都是要对我们交代，而不是每次检验出病毒，就不让产品进口”。至于对台湾业者的措施，她说，食药署管理的是输入，很多其他的单位对业者都会有相关的辅导机制。

根据中国大陆海关总署官网23日发布的通告，因从台湾输大陆的一批次冻竹荚鱼的包装样本中检出冠病病毒核酸阳性，按照海关总署公告规定，大陆海关自即日起暂停接受台湾水产品生产企业东和食品工业股份有限公司的产品申报一周，至2022年6月29日。

这是台湾渔农产品外包装一个月内第二次检出冠病病毒，被暂停输入。

中国大陆海关总署官网本月10日发布通告称，因从台湾输大陆的一批次冰鲜白带鱼的包装样本中检出冠病病毒核酸阳性，按照海关总署公告规定，大陆海关自即日起暂停接受台湾水产品生产企业北都冷冻食品工业股份有限公司的产品进口申报一周，至2022年6月16日。

大陆海关总署同天还发布通告称，自去年以来，多次从台湾输大陆的石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶紫禁用药物，还查出土霉素超标。为防范风险，保护消费者健康和生命安全，依据相关法律法规和标准，决定自6月13日起暂停台湾石斑鱼入口。