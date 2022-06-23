上海今年前五个月外贸出口值同比增1.6%

据上海海关统计，今年前五个月上海市进出口总值1.5万亿元（人民币，约0.3万亿新元），较去年同期下降2.8%。其中，出口5890.4亿元，增长1.6%；进口9140.7亿元，下降5.4%；贸易逆差3250.3亿元，收窄15.9%。上海市进出口上月2759.3亿元，环比增长25.9%。其中，出口1060.9亿元，环比增长52.4%；进口1698.4亿元，环比增长13.6%。

根据澎湃新闻报道，上海市前五个月外贸进出口主要特点包括一般贸易方式进出口保持增长。上海市前五个月以一般贸易方式进出口9044.1亿元，增长1.3%，占同期上海市进出口总值的60.2%。其中，出口3291.5亿元，增长11.6%；进口5752.6亿元，下降3.7%。同期，以保税物流方式进出口3390.8亿元，下降9.6%；以加工贸易方式进出口2494.4亿元，下降5%。

其次，民营企业进出口保持增长。上海市前五个月外商投资企业进出口9263.2亿元，下降3.1%，占同期上海市进出口总值的61.6%。其中，出口3308亿元，下降1.5%；进口5955.2亿元，下降4%。同期，民营企业进出口4279.9亿元，增长2.5%；国有企业进出口1474.8亿元，下降13.8%。

汽车、手机出口大幅增长。上海市前五个月出口机电产品3861.6亿元，下降2.7%，占同期上海市出口总值的65.6%。其中，集成电路出口610.4亿元，下降0.2%；汽车出口335.3亿元，增长98.9%；手机出口235.8亿元，增长129.7%。

此外，高新技术产品进口有所下降。上海市前五个月进口高新技术产品2626.9亿元，下降7.6%，占同期上海市进口总值的28.7%。其中，集成电路进口1071亿元，下降0.9%。同期，初级形状的塑料进口355.7亿元，增长1.7%；未锻轧铜及铜材进口282.2亿元，增长18.7%。此外，汽车进口280.9亿元，下降13.8%。