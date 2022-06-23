中国推动优秀退役军人到中小学任教

中国退役军人事务部等三部门联合印发推动优秀退役军人到中小学任教的文件，称将有助于改善中小学教师队伍学科结构和性别比例，拓宽退役军人就业渠道。

据新华社报道，中国退役军人事务部、教育部、人力资源社会保障部印发《关于促进优秀退役军人到中小学任教的意见》，进一步拓宽退役军人就业渠道，加强中小学教师队伍建设。

《意见》强调，促进优秀退役军人到中小学任教，有利于推动落实立德树人根本任务，助力改善中小学教师队伍学科结构和性别比例，促进青少年全面发展；有助于发挥退役军人优势，拓宽就业渠道。

《意见》以加强退役军人师范专业人才培养为着眼点，支持高校扩大师范类学科“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划和专升本招生计划，对复学转专业的退役大学生士兵优先开放师范类专业并提供专业补习。

各地可结合实际确定退役军人报考专升本师范专业的对应专科专业范围，依托高校开设退役军人师范、体育专业专修班，以及开展教育教学能力专项培训，符合教师资格考试报名条件的退役军人均可申请参加。在读师范专业退役大学生士兵按规定享受教育资助。

《意见》也鼓励中小学校注重退役军人教师培养，在绩效工资分配、职称评定、岗位晋级考核中，全面评价业绩贡献，体现激励导向。

《意见》明确，退役军人教师的服役年限按规定计算养老保险缴费年限。中小学行政、工勤空岗优先接收安置政府安排工作的退役军官和退役士兵。将获得教师资格的退役军人纳入中小学兼职体育教师选聘范围。鼓励退役军人在学校军训任务中担任军训教官。鼓励为学校提供安保服务的企业聘用更多退役军人，享受吸纳退役军人就业的优惠政策。

《21世纪经济报道》本月初的报道称，中国小学教师中女性占比过高现象引发关注。教育部数据显示，2020年全国小学专任教师中，女教师占比达71.14%。而小学男教师占比超过50%，还要回溯到1999年。

报道还说，中小学教师性别失衡已是全球趋势，国际经验表明，提高教师收入和社会地位，可以有效改善性别比例失衡问题，中国国内也有专家提出了退役军人从教等解决方案。