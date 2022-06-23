辽宁丹东父女袭警事件 胡锡进：警方应深思

中国辽宁省丹东市警方通报一名女子和父亲外出看病，但因健康码显示为黄码被警察阻拦后袭警的事件。这名女子被行政拘留10天，父亲则因涉嫌袭警罪被采取刑事强制措施，事件也在网络引起热议。《环球时报》前总编辑胡锡进今天发文评论称，当地警方没有考虑到围绕丹东防疫舆情的基本面貌，撞到了情绪的枪口上，而公众的价值判断与司法权威在这件事上发生激烈冲突，值得丹东警方深思。

综合澎湃新闻、观察者网等报道，网络流传的视频显示，丹东市一对父女6月21日因健康码显示为黄码先后两次“闯卡”被警察拦停，这名女子强调自己出门前已获社区开具证明，早上也做过核酸检测，不明白为何健康码仍显示黄码，过程中女子情绪激动。双方因此起争执，女子途中还跌倒在地，父亲上前打了警察的脸。

事后，丹东市公安局振兴分局22日发布通报称，21日下午6时许，振兴区十纬路卡口附近有群众正在阻碍民警依法执行职务。经了解，郝某莉与其父亲郝某成驾车往返十纬路交通卡口时，因其健康码显示为黄码先后两次闯卡被执勤民警依法拦停。郝某莉拒不配合遵守防疫规定，下车与民警争执，过程中其父郝某成上前打击民警面部。

通报称，郝某莉因阻碍执行职务予以行政拘留10日；郝某成因涉嫌袭警罪被采取刑事强制措施。

另据“沸点视频”报道，涉事女子发声说，自己持有48小时核酸通行证和社区证明，但父亲没有开证明，并表示现在因为疫情还未收监，会服从大局，也会去申诉；丹东公安振兴分局工作人员则回应称，申请复议正常走流程，需本人携带身份证，裁决书到法制科写字申请即可。

事件引起网民热议，但舆论普遍支持这对父女而非警察。有网民质疑丹东市的防疫政策，称为何做了核酸、有社区证明还不能前往看病；也有网民质疑警方做法粗暴，影片显示，是警察先把女子推倒，父亲才上前击打警察，后来还可见警察将女子拖拽在地。

对此，胡锡进今天发文称，他认为舆论倾向于支持这对父女的根本原因在于视频表现出的信息是女儿带父亲看病取药，加上就医受阻是人们最反感的一刀切防疫表现之一；另外视频中的信息还显示，父女虽是黄码，但有社区开的看病证明，按照各地围绕疫情期间看病反复摩擦形成的社会共识，这种情况下公众都会认为警察应提供协助。

胡锡进续称，还有一个原因就是丹东封控时间过长，当地群众反应强烈，也得到了互联网舆论场越来越多的同情。他认为，此时当地警方处理这个摩擦，没有考虑到围绕丹东防疫舆情的基本面貌，撞到了大家情绪的枪口上。至于舆论吐槽警察被一巴掌打倒在地，如此“弱不禁风”，以及嘲笑他被打倒后先问“录上了没有”，都是公众形成不赞成警察这次阻拦的基本价值判断后延伸出来的指摘。

他认为，公众的价值判断与司法权威在这件事上发生激烈冲突，这值得丹东市警方深思，也值得全国各地的执法机构举一反三。