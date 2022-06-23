调查：香港儿童肥胖比率较疫情前升近两倍

香港中文大学医学院儿科学系与香港儿科基金6月23日公布的一项调查发现，香港幼稚园及小学生在冠病疫情期间的肥胖或超重情况上升1.8倍。

据香港中通社报道，在今年5月中至6月中期间，这项调查以问卷形式，共访问了1439名幼稚园或小学学生的家长，以了解冠病疫情对香港儿童生活及饮食习惯的影响，并还包括家庭开支、子女生活习惯及健康上的改变。

结果显示，幼稚园及小学学生超重或肥胖比率，由疫情前的4.8%升至13.5%，上升1.8倍；其中九至13岁学生的肥胖或超重比率，由疫情前的7%增至24%，相信与不健康的饮食习惯、缺少运动以及睡眠习惯改变等因素有关。

香港儿科基金秘书长王晓莉指出，疫情下学童的生活习惯改变很大，而“三岁定八十”，生活习惯的影响可以很深远，有关儿童长大后或出现“三高”问题，而这一影响比感染冠病病毒后的长冠病（冠病引致的长期综合后遗症）更大。

香港中大医学院儿科学系主任李民瞻说，虽然临床上暂时没发现儿童肥胖的求助个案增加，但家长应帮助子女改变生活习惯。

受冠病疫情影响，调查还发现，有84%小朋友减少户外运动，六成人减少课余活动，九成人因学习而长期使用电子产品，儿童的快乐指数下跌21%。因此建议儿童的饮食须适量均衡，也要增加亲子时间，家长可寻求专业人士支援。