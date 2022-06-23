调查：逾六成港生有意到大陆就业

大湾区教育资源中心联同香港杰出专上学生服务协会等机构的一份调查结果显示，香港大学生面临就业、创业及实习支援不足的问题，六成受访者称，最关心就业问题，其次是创业、家人、实习，和民主自由问题。

根据《星岛日报》报道，大湾区教育资源中心联同香港杰出专上学生服务协会等机构上月起以网上问卷访问552名大专生。调查结果显示，受访者对毕业后的就业情况的平均担忧指数接近5分（最高7分，最低1分），显示香港大学生对就业市场的看法相对不乐观。

受访学生最希望在“文化/传媒/体育/娱乐”（10%）、“医护卫生/制药/社会护理服务”（10%）、“金融服务”（8%）及“教育及培训”（8%）这四个行业工作。超过六成的受访者表示愿意往大陆城市就业，主要原因是大陆机会较多（71%），大陆有香港青年政策优惠及香港工作机会少。其余不愿意往大陆城市就业的受访者，表示留在香港就业、需留在香港照顾家人、不适应大陆工作及生活环境是主要考量因素，而民主自由问题排第4位。

另外，调查发现，大学生对候任特首李家超的青年政策的关注度低。不足四分一受访者满意候任特首李家超对就业、创业及实习方面政纲公布的青年政策。另有36%表示没有意见以及32%表示没有关注，约7%人表示不满意。

调查还发现，超过一半受访者表示会选择毕业后创业，首选创业城市为深圳（22%），其次为北京/上海(20%），香港则排第三（19%）。当中认为最重要的考虑因素是创业机会较多(62%) 。最希望选择创业的三个行业为“高科技/资讯科技/软件/通讯技术业”（13%）、“房地产/建筑/物业发展及管理业”（12%）及“医护卫生/制药/社会护理服务业”（11%）。同时，选择往大湾区的大陆城市创业的受访者中，有四分之三的人认为大湾区较香港容易融入大陆，并发展开拓市场。另外，不足四成受访者认为特区政府提足够供资源支持香港青年创业政策。

调查还发现，近六成半的受访者渴望有实习机会，更有超过5成人表示希望到大陆实习，最多人选择到大湾区实习（33%）。主要原因是希望融合大湾区发展、增加被中资或大陆企业聘请的机会及认识大陆与香港的工作及生活环境。而最受欢迎的四个实习行业分别为“金融服务业”（12%）、“房地产/建筑/物业发展及管理业”（9%）、“文化/传媒/体育/娱乐业”（9%）及“高科技/资讯科技/软件/通讯技术业”（9%）。受访者最希望实习的大陆城市前三位分别为深圳（19%），北京/上海（15%）及广州（10%）。此外，不足四成受访者认为特区政府提供足够政策及资源以支持香港青年实习。

大湾区教育资源中心副主席黎子杰表示，从调查结果发现，特区政府对大学生往大湾区创业、就业及实习的支援不足，也未能有效将支援政策推广至大学生群体中，导致大学生接收的支援资讯不足。期望有关当局及大学可以正视与大学生的沟通不足问题，与学生会重建互信关系，为香港未来的栋梁提供更合适的帮助。

SWiKen 发言代表及永中和香港管理合伙人卢华基指出，特区政府应起带头作用，为大学生提供更多实习职位，并积极联系业界支持实习计划。同时，政府可提供诱因去推动实习计划，如资助参加计划的企业，鼓励产学研融合。