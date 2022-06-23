江启臣称恩恩事件不应成为政治口水战

台湾首例染疫死亡的两岁幼儿恩恩送医延误事件导致新北市长侯友宜遭到民进党强烈批评，国民党立委江启臣今天（23日）说，侯友宜认真尽责，过程中或许有不尽如人意的地方，但这类事件可由司法调查，不应成为政治口水战。

据台湾《联合报》报道，江启臣认为，侯友宜是很认真的市长，也很负责任，在防疫和市政工作方面，都是站在市民的立场，维护市民权益和健康，过程中也许会有些不尽如人意的地方，但侯友宜已表明“该检讨就检讨”，会负起全责。

江启臣说，恩恩事件这类事情应该让相关单位调查，不要变成一个政治事件，他相信市民要的也是一个真相，这部分行政部门能在内部进行调查，有些可由司法调查，该厘清的行政责任就去厘清，不应该让市民觉得事件是政治口水。

江启臣强调，整起事件是不是政治操作，民众心中自有公评；防疫上中央地方都有责任，但病毒不会分政党和蓝绿，大家既然要共同面对病毒，在防疫上应该站在公民的角度思考事情。

4月14日，恩恩的父亲因冠病确诊于新竹隔离，在新北市的恩恩和母亲、五岁的姐姐也确诊发烧，父母分头致电卫生福利部的1922服务专线和新北市119消防局求助。但当时中央发布的指引要求确诊者经卫生单位评估后才能派车送医，导致恩恩81分钟后才送达医院，在4月17日过世，引发舆论哗然。

民进党发言人黄彩玲今天还批评侯友宜说要负起全责，但却没有公布任何细节，也没有公开对恩恩家属道歉，只将事件推给司法。黄彩玲呼吁侯友宜正面回应并立即启动“侯市府行政调查”并公布内部检讨报告。