蓝营民调：37%台民众反对续用九二共识

国民党主席朱立伦在访美行程受访时，抛出九二共识是“没有共识的共识”，国民党智库6月23日公布最新民调，37%台湾民众认为不该继续使用九二共识与中国大陆对话。

综合中时新闻网和台湾中央社报道，国民党智库国家政策研究基金会23日公布的最新民调显示，针对九二共识议题，37%台湾民众认为不该继续使用九二共识与中国大陆对话，26%认为应该使用，37%民众不知道或拒答。

这份民调中也显示，对于国民党主席朱立伦主张的亲美爱台安全战略，有29%民众支持，对于民进党主张的抗中保台战略路线，则仅获11%民众支持。政党促进两岸沟通对话能力，国民党获24%民众的肯定，民进党得到11%民众的支持，民众党有4%民众给予支持。

至于应优先加强的对外关系，32.9%民众认为是美国，中国大陆与日本则分别获15.7%与12%的支持度。台湾民众对美中日好感度，在满分10分下，日本获6.44分，美国获5.97分，中国大陆获3.64分。

对于政党是否应设驻美代表处，有55%民众支持，仅26%反对。对台湾当前政党支持度，民进党获18.6%支持，国民党有14.7%，民众党8%、时代力量2.1%。

这份民调于6月14日至17日以家户电话访问方式进行，调查对象为年满18岁台湾民众，有效样本总计1078份，抽样误差为正负2.99%以内。