中国拟进一步加强核酸检测废物的环境监管

随着中国多地实施冠病检测常态化，所产生的大量医疗废物引起环境疑虑。中国生态环境部称，当局会持续关注全国医疗废物产生及处置情况，加强核酸检测废物的环境监管。

据澎湃新闻报道，中国生态环境部今天（23日）召开例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人、宣传教育司司长刘友宾说，生态环境部高度重视医疗废物处置能力建设与监管工作，近三个月以来，全国涉及疫情中高风险地区的市（州）和直辖市中，医疗废物处置设施日均负荷率均低于90%，其中97%的地区低于80%，66%的地区低于50%，所有医疗废物均得到妥善处置，基本做到日产日清。

他说，冠病疫情发生以来，生态环境部联合相关部门印发多个关于加强医疗废物处置能力建设与监管的文件及相关技术规范，指导督促相关地方严格落实所有医疗机构及设施环境监管与服务全覆盖、医疗废物及时有效收集和处理处置全落实“两个100%”工作要求。

刘友宾说，各地加快建设医疗废物集中处置设施，处理能力显著提升。2019年，全国共产生医疗废物118万吨，集中处置能力为154万吨/年。2021年，全国共产生医疗废物140万吨，集中处置能力超215万吨/年，比疫情前提高了39%。

此外，各地还储备了较为充足的危险废物焚烧设施、工业炉窑等协同应急处置能力，可随时启用保障应急处置，现有医疗废物常规和应急处置能力能够满足包括核酸检测废物在内的医疗废物处置需求。

法新社早前报道称，中国很多省市最近几周都宣布实施检测常态化，这些地区的人口加起来大约有6亿。分析认为，这会产生大量医疗废物，而且给地方政府带来越来越大的经济负担。

中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华日前在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上称，目前中国疫情总体上保持在比较低的水平，在这种情况下，核酸检测的重点应该放在高风险人员和高风险岗位的工作人群，以及有疫情的地区；在没有发生疫情，也没有输入风险的地区，查验核酸不应该成为一种常态。