河南房企花式促销 小麦大蒜抵首付

中国楼市买气疲弱，三四线城市房企推出各种花式促销活动去库存，河南房企建业地产在当地民权县和杞县推出“小麦大蒜”抵首付营销活动，但在营销活动出圈后，“小麦抵首付”的活动随即被叫停，“大蒜换房”活动也提前结束。

综合界面新闻、每日经济新闻、红星新闻及中新网报道，据民权县中原建业微信号6月20日消息，河南商丘“建业河畔洋房”的房地产项目近日推出“小麦换房”的购房活动。海报信息显示，购房人可用小麦来付首付款，价格按照2元/斤，最高可抵16万元（下同，人民币，约3万3000新元）。

据了解，民权县小麦的市场收购价是1.5元/斤。建业·河畔洋房的户型面积在117-144平米，均价约5300元，以117方为例，最小户型的首付约为18.6万。按最高可抵16万元算，此次活动最多需要8万斤小麦。

但无论何种抵扣方式，这种营销吸引不了更多普通农户。河南一位农户说，无论是大蒜还是小麦，普通家庭几乎不可能有过万的产量，除非是承包户。

民权县相关售楼处工作人员21日说，该楼盘位于县城，针对的客户群体来自乡镇居多，家里一般都有农田，所以才推出“小麦换房”的优惠活动。

上述工作人员补充，当下正值夏季农忙时节，也是小麦抢收的时间，这是开发商推出的“助农行动”。但目前还没有购房者用小麦抵房款。

民权河畔洋房的一名销售顾问说，售楼处屡次登上热搜后，小麦换房活动22日已经停止，项目微信号和视频号也删除了此项活动，后续是否会再有类似活动尚不可知。此前该楼盘曾有销售人员回应媒体称，活动起止时间为6月20日—7月10日。

另外，杞县建业城微信号近日也发布了一张“5元/斤 大蒜换房”的海报。

杞县是大蒜重要种植区，上述海报显示，大蒜换房活动从5月22日开始，截至6月6日，已成交86万斤大蒜，来电2859组，到访852组，成交30套。

杞县建业城的销售人员何先生6月22日晚说，“大蒜换房”的活动6月21日晚也停止了，因为承受不了各方面的压力。“舆论方面有好有坏，我们也想让大部分购房者得到实惠，但没想到会引爆全网，现在全国都在关注这件事，开发商承受不了。”

何先生说，按照之前计划，“大蒜换房”的活动截止日期为6月25日，相比建业集团成立30周年前做的活动，“大蒜换房”整体还要优惠一万多块钱，“有天下午一下子卖了五套房。”