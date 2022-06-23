中国央行副行长谈近十年货币政策：坚持管住货币总闸门 守好百姓钱袋子

中国人民银行副行长陈雨露今天回顾中国过去10年的货币政策时说，这10年央行稳健实施以我为主的货币政策，综合的研判复杂多变的国内外经济金融形势，发挥好货币政策总量调节和结构调节的双重功能，前瞻性地加强跨周期调节，有效应对内外部的冲击，“坚持管住货币总闸门，不搞大水漫灌，守护好老百姓的钱袋子”。

综合澎湃新闻和新华财经报道，陈雨露说， 在这个过程当中，有力的促进稳增长、稳物价、稳就业和国际收支平衡。2012年以来，广义货币供应量M2年均增速10.8%，与名义GDP年均增速基本匹配，有力地推动了国民经济稳健发展。

报道说，十年来，中国金融总量平稳增长，流动性合理充裕，金融对实体经济的支持力度持续加强。截至2021年末，广义货币供应量（M2）余额238.29万亿元（人民币，下同，约49.38万亿新元），2012年至2021年年均增长10.8%；人民币贷款余额192.69万亿元，2012年至2021年年均增长13.3%；本外币各项贷款余额198.51万亿元，2012年至2021年年均增长13%；社会融资规模存量314.12万亿元，2012年至2021年年均增长13.5%。



陈雨露说，这10年以新发展理念引领金融，支持实体经济，实现高质量发展，大力的发展绿色金融，推动绿色低碳转型。绿色贷款，绿色债券余额位居世界前列，共同牵头制定绿色金融国际规则和标准，引领全球绿色金融健康蓬勃发展。

防范金融风险方面，陈雨露表示，统筹金融发展和安全，守住了不发生系统性金融风险的底线，牵头打好防范化解重大金融风险攻坚战，取得了重要的阶段性成果，重点领域的风险得到稳妥处置，金融风险整体收敛，总体可控。

金融对外开放方面，陈雨露表示，10年间中国扩大金融业对外开放，基本建立准入前国民待遇加负面清单管理制度。境外主体持有境内人民币金融资产比10年前增加了2.4倍，人民币成功加入国际货币基金组织特别提款权，成为第三大篮子货币，权重从10.92%将提升至12.28%。

数字化方面，陈雨露表示，10年来不断强化数字经济时代的国家金融基础设施建设，现代化金融服务体系迈上新台阶，超前布局，统筹谋划，稳妥推动数字人民币研发和试点，全面升级人民币跨境支付系统，构建覆盖全社会的征信体系，建设完善全球最大的金融信用信息基础数据库，持续筑牢反洗钱反欺诈的金融安全防线，全面加强金融消费者保护。

