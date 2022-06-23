消息：腾讯拟下半年每个事业群裁员至少10％

消息人士透露，中国互联网巨头腾讯今年下半年将继续裁员，所有事业群将至少缩减10％人手，并将从更多管理层着手往下裁员。

据中国网媒“36氪”引述多名消息人士报道，今年上半年腾讯统一组织对各事业群人员进行优化，但各事业群优化节奏不同。腾讯各大事业群中，CSIG（云与智慧产业事业群）与PCG（平台与内容事业群）由于员工基数较大，成为上半年裁员的重灾区，尤其PCG整体裁员比例或超10%。

其它事业群中，IEG（互动娱乐事业群）、CDG（企业发展事业群）、TEG（技术工程事业群）和WXG（微信事业群）都有部分业务团队在今年3月至6月期间完成了10%甚至更多的人员优化。

消息人士透露，下半年上述多个事业群将在上半年的基础上继续裁员，其中PCG旗下多个细分业务部门裁员比例甚至会达到40%至50%，少数业务将面临整体裁撤。其余各事业群的一些团队也即将执行优化。

一位知情人士称，PCG上半年裁员共节约了约3%的总体成本，但高层对上半年的裁员执行情况并不满意，认为并没有实现预期的成本优化目标。“上半年主要裁的是基层员工，甚至应届生，而不作为的中基层管理人员、老员工动得少。”因此，下半年裁员将更多从管理层往下裁。

微信事业群是腾讯最核心、人员规模扩张最谨慎的事业群之一，即便如此，部分团队也在近期优化了10%左右的员工，甚至波及微信最近两年重点发力的业务视频号。

今年上半年，腾讯最核心的游戏业务尚未受到明显波及，但到了下半年，游戏业务也不能幸免，社交媒体上近期传出IEG用户发展中心进行裁员。一位知情人士称，人力部门正在制定IEG下半年的减员计划，且力度不会低。

另外，腾讯战投部门近期也有部分减员，不过并不是将战投业务整体裁撤，而是根据公司“降本增效”的整体要求裁掉“负编制人员”（即原有员工数超过了公司新给定的人员要求数量）。战略投资曾是腾讯重要的业绩板块，根据财报数据核算，2021年一季度腾讯投资金额超600亿元（人民币，下同，124亿新元），但到了2022年腾讯一季度对外投资同比下降60%至218亿元，显示腾讯对外投资活动大幅降低。

在腾讯微信上，所有员工可查询各事业群员工总数量以及动态变化，但近期腾讯隐蔽了企业微信上的员工总数。

目前正处于腾讯的业绩低谷期。根据腾讯今年一季度财报，腾讯经调整净利润同比下降23%，连续三个季度净利润出现下滑。

在收入增长承压之际，腾讯开始更加在意人员效率和业务投资回报率。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾也在财报发布后表达了对控制费用支出的关切：“在具有挑战性的2022年第一季期间，我们实施了成本控制措施，并调整了部分非核心业务，有助我们在未来实现更优化的成本结构。”