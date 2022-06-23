中储粮原副总经理徐宝义被双开

经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义严重违纪违法问题进行立案审查调查，决定给予徐宝义开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分。

根据中央纪委国家监委发布的通报，经查，徐宝义毫无理想信念，对组织毫无忠诚之心，政治品行卑劣，长期大搞政治投机钻营，大肆编造履历，挖空心思跑官要官，并处心积虑试探组织态度，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，违规出入私人会所，多次接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织原则，为多人安排调动工作，破坏任职单位的选人用人制度；道德败坏，大肆进行权色、钱色交易；违规干预和插手市场经济活动；借赌敛财，靠粮吃粮，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物；工作严重不负责任，给国家利益造成重大损失。

通报还说，徐宝义严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、国有公司人员失职等犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予徐宝义开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开信息显示，徐宝义毕业于哈尔滨工业大学，历任中海石油投资控股有限公司总经理助理，中国供销集团战略发展部经理兼中国供销石油有限公司董事、董事长，中国供销集团副总经理兼中国供销石油公司董事、董事长等职务。

徐宝义2014年任中国储备粮管理总公司党组成员、副总经理。2017年11月，中国储备粮管理总公司更名为中国储备粮管理集团有限公司。

中国储备粮管理集团有限公司（简称中储粮）是经中国国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业，受国务院委托，具体负责中央储备粮棉油的经营管理，同时接受国家委托执行粮棉油购销调存等调控任务。

