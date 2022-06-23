澳门即日起关闭娱乐公共场所禁堂食

为防止冠病病毒的传播，澳门从6月23日下午5时起，关闭除赌场以外的所有娱乐公共场所，同时禁止堂食，外卖服务除外。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，澳门特首贺一诚23日批示，从即日下午5时起，关闭所有的电影院、剧院、室内游乐场、游戏机及电子游戏室、网吧、桌球室、保龄球场、蒸气浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱乐部、卡拉OK场所、酒吧、夜总会、的士高（迪斯科）、舞厅、歌舞厅、理发店及向公众开放的泳池；停止所有的餐厅、饮料场所及饮食场所向公众提供在有关场地内进食及饮用饮品的服务，但不妨碍外卖服务的提供。

澳门市政署已暂停开放辖下公园及休憩区、自由波地、各区活动中心、室内设施及展览场馆等相关设施，体育局也已暂停开放辖下所有体育设施。

这轮防疫限制措施不包括赌场，澳门上次对赌场实施防疫限制措施是在2020年2月，当时全澳门赌场为防疫关闭了15天。

贺一诚在疫情记者会上说，本月18日以来，澳门正经历新一波冠病疫情，目前已累计发现110起核酸检测阳性病例，疫情形势比以往任何时候都更加复杂严峻。但他强调目前澳门的疫情仍在可控之中，民生物资供应量已经加大，供应稳定，市民无需急于采购。

至于为何这次防疫限制措施未包括赌场，贺一诚说，澳门政府去年与博彩公司有协议，“边间娱乐场有事停边间” （哪间娱乐场有事就暂停哪间），但目前仅有两名娱乐场的员工牵涉在内，而且都在休假中。

贺一诚指出，这次疫情验出的病毒是奥密克戎亚型毒株BA5.1，并非中国大陆流行，属在英、美流行病毒株，在溯源方面较困难，但会努力追踪，包括检视是否是冷链食品传入。

被问到会否封城，贺一诚说，要视乎第二次全民检测后疫情的发展，如初发的病例能及早送去隔离，减慢传染速度，就可减低封城的需要。

澳门冠病感染应变协调中心说，截至23日早上9时 ，合共有110名核酸阳性个案。中心透过流行病学调查，共跟进4109人，其中密切接触者554人，非核心密切接触者（即共同轨迹人士）2496人，次密切接触者279人，一般接触者108 人，陪同人员562人，流行病学调查工作仍在进行中。

澳门政府此前宣布，澳门23日早上 9时起开展新一轮全民核酸检测，持续39小时，希望周六（25日）早上9时有全部结果。澳门教青局也宣布，提早结束2021/2022学年。