上海一蔚来测试车据报高楼坠下试车员死亡

据相关部门消息，一辆蔚来测试车昨天下午5时许从上海汽车创新港8号楼3楼坠下，致使两名试车员受伤。据澎湃新闻报道，其中一人因抢救无效身亡，另一人经医院手术后效果不佳，于23日凌晨宣布死亡。

综合澎湃新闻和《每日经济新闻》报道，从曝光的现场照片来看，冲下楼的车辆疑似为一辆带有伪装的测试车辆，且车辆顶部或先着地，车顶呈现凹陷状态，车身周围皆是砸碎的白色水泥墙块。根据车型的外观特征，有分析认为，涉事车辆或为还未交付的蔚来ET5。

据悉，事故发生后，除工作人员对车辆进行搬移外，现场还有多名身穿制服的消防员来到现场共同处理事故车辆。

关于该测试车辆“失控”掉下楼的原因，截至发稿时蔚来暂未回应。

另据《齐鲁晚报》报道，蔚来官方客服对此消息称，目前并不掌握该信息，“我们目前没有收到具体的信息情况，所以没有办法解答。”

作为中国造车新势力头部企业，蔚来旗下已交付车型共四款，包括蔚来ES8、ES6、EC6，以及ET7。官方数据显示，截至5月底，蔚来已累计交付新车20.49万辆。其中，2022年第一季度，蔚来累计新车交付量约为2.58万辆，同比增长37.6%。

按照规划，今年蔚来将向市场交付基于NT2.0平台打造的三款全新车型——ET7、ES7，以及ET5。除已交付的ET7外，ES7和ET5（智能电动轿跑车型）分别将于8月28日和9月开启交付。