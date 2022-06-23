中国银保监谈中小银行风险：个别机构风险较高

中国银保监会副主席肖远企今天（6月23日）谈及中小银行风险时说，当前中小银行运行平稳，尽管个别机构风险比较高，但整体风险完全可控；对于河南村镇银行风险事件，他强调，将继续配合地方党委政府做好工作，也已责成河南银保监局履行属地监管职责。

据澎湃新闻报道，肖远企今天在中宣部举行的发布会上强调，“我们非常重视中小银行特别是小银行的健康发展。”

他说，总体上看，当前中小银行运行平稳，发展健康；尽管还存在一些问题，特别是个别机构风险比较高，有的还涉嫌违法犯罪，但整体而言风险完全可控，金融消费者的合法权益都将依法受到保护，金融监管部门也会不遗余力做好相关工作。

在化解不良资产和相关风险方面，肖远企说，银保监会坚持改革化险一体推进，统筹推进中小银行的改革和化险。同时不断加大不良资产处置的力度，推动多渠道补充资本，完善公司治理，强化科技赋能，促进中小银行数字化转型。

谈及近期发生的河南村镇银行风险事件，肖远企说，最近河南地方公安机关和地方金融监管部门已就河南个别村镇银行的问题进行了通报，目前公安机关正在侦办，也抓获了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案资产。

他强调，银保监会未来会继续配合地方党委政府做好相关工作，并已责成河南银保监局履行属地监管职责，保护群众合法权益。

今年4月以来，河南禹州四家村镇银行的储户发现无法正常取款，数百名储户随后到河南银保监局办公楼外举横幅抗议，指被银行侵吞存款约300亿元（人民币，下同，62亿新元）。

“取款难”问题发酵近两个月后，河南警方和金融监管部门本月相继披露案件调查进展。

河南许昌警方6月18日通报称，2011年以来，以河南新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙，涉嫌利用村镇银行实施严重犯罪。警方4月19日对此立案侦查，已抓获一批犯罪嫌疑人，查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

河南省银保监局官网当天也引述银保监局以及河南省地方金融监管局有关负责人的说法称，涉事村镇银行线上交易系统被新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。当局责成相关村镇银行积极配合警方办案，做好资金信息登记和后续处置工作，保护金融消费者合法权益。