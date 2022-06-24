港候任高官染疫 彭博：中国国家领导人会否访港成疑

香港特区政府候任高官确诊感染冠病，令传闻中的中国国家主席习近平访港行程成疑。

香港特区政府昨晚（6月23日）公布，候任政务司司长陈国基，以及现任政制及内地事务局局长曾国卫确诊染上冠病，目前进行隔离。

港府在官网上指出，曾国卫和陈国基最近一次上班日期分别为6月22日和6月20日。他们在工作时佩戴口罩并遵守有关防疫措施，包括每天进行快速抗原检测并取得阴性结果。他们也没有最近外游的纪录。

曾国卫的妻子、海关关长何珮珊的核酸检测结果为阴性，但经卫生防护中心评估后被列为密切接触者，正按卫生防护中心指引进行检疫。

目前担任行政长官办公室主任的陈国基，早前因妻子确诊染病，从6月21日起按卫生防护中心指引进行检疫。

港府也说，政制及内地事务局和行政长官办公室会为相关办公室进行彻底清洁和消毒，并遵照卫生防护中心的建议，安排相关职员接受检测。

另据香港01报道，港府发言人说，候任行政长官李家超最近一次与曾国卫及陈国基会面是在“数天前”，李家超22日曾接受核酸检测，结果为阴性。港府也公布，现任特首林郑月娥周一（20日）曾与陈国基面谈，她的每日检测结果均为阴性。

陈国基告诉香港《明报》，他只是有点咳嗽，可能从妻子处染来，她早前确诊，至于宣誓安排由政府决定。曾国卫23日则说，目前并没有出现任何病征，并指出他是23日早上为参与七一官方活动而做核酸检测时发现结果呈阳性。

香港发展局发言人23日晚上也在港府网站上公布，发展局常任秘书长（工务）刘俊杰核酸检测结果为阳性，确诊染病，现正按卫生署卫生防护中心指引进行隔离。

据彭博社报道，如果中国国家主席习近平下周缺席，那将是中国国家领导人自香港1997年回归以来，首次未亮相新一任特首的宣誓就职仪式。

香港《南华早报》引述熟悉就职仪式安排的消息人士报道称，北京相关部门对港府候任官员染疫深感关切，显示原定的受邀出席七一活动者需接受点对点闭环管理的安排失效，或将影响下周的活动安排。

不过，消息人士未披露，最新事态发展会否影响中国国家领导人访港行程。中国国家主席习近平据传将访港出席新一届港府的宣誓就职仪式，但至今未获证实。